Pedro Sánchez descarta canvis en el Govern central

Pedro Sánchez va carregar ahir durament contra la deslleialtat mostrada pel PP amb el pla d’estalvi energètic que va aprovar el Govern a principis d’agost. El cap de l’Executiu va reivindicar que es tracta d’un compromís adoptat en el si de la Unió Europea per fer front al «xantatge» del president de Rússia, Vladímir Putin. A més, va demanar al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que compleixi l’acord escrit al qual va arribar el Govern amb la direcció del PP durant l’època de Pablo Casado per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez també va rebutjar fer canvis en l’Executiu a la tornada de l’estiu.

«Cal recordar que aquestes mesures les hem assumit tots els estats membre [de la UE], fruit d’un gran acord, per fer front al xantatge energètic», va sentenciar Sánchez en una roda de premsa des de La Palma. El cap de l’Executiu va posar èmfasi en el fet que Espanya és un «país solidari» i que adopta aquestes mesures malgrat dependre menys del gas rus per col·laborar amb la resta de la Unió Europea.

Després d’aquesta anàlisi, Sánchez va reclamar al PP «sentit comú, solidaritat, responsabilitat i unitat» per afrontar les conseqüències de la guerra i recolzar les mesures d’estalvi energètiques aprovades pel Consell de Ministres. «Aquest és un desafiament per al conjunt de la societat europea», va insistir, abans d’exigir que s’aparti aquesta qüestió de «la lluita partidista». A més de la deslleialtat, Sánchez també va acusar, una vegada més, el PP d’incomplir la Constitució al negar-se a renovar el CGPJ, l’òrgan de govern dels jutges. El líder dels socialistes va admetre que es va arribar a un acord per escrit amb la «direcció del PP» per impulsar la renovació que, com ha repetit en fins a tres ocasions, fa 1.351 dies que està bloquejada.

«No hi ha precedents a Europa ni en la història democràtica del nostre país d’un bloqueig com el que s’està produint en el govern dels jutges. Faig de nou una crida a la responsabilitat i a la lleialtat constitucional al primer partit de l’oposició», va sentenciar.

Gabinet estable

Preguntat per la premsa, Sánchez va negar que es produeixi una crisi de Govern a la tornada de l’estiu. «Estic extraordinàriament orgullós de la feina que fan els ministres i ministresses», va dir el president abans d’assenyalar que alguns mitjans de comunicació publiquen coses que «ni tan sols» ha pensat ell en cap moment.