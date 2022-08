Almenys 21 persones van morir i 33 més van resultar ferides en un <strong>atemptat suïcida</strong> en una mesquita a <strong>Kabul</strong>, a l’Afganistan, dimecres a última hora de la tarda, segons l’últim balanç de víctimes aportat aquest dijous per les forces de seguretat.

El portaveu de la Policia de Kabul, Khalid Zadran, ha afirmat avui que segons les últimes dades disponibles de víctimes, almenys 21 fidels van morir i 33 més van resultar ferits en l’atemptat al nord de la capital, recullen els canals locals Tolo i Ariana News.

Fins ara l’oficial de la Policia de la zona de l’atac Mohammad Yasee havia confirmat a Efe deu morts i 8 ferits «per l’explosió provocada per un terrorista suïcida que es va immolar dins de la mesquita durant les oracions de la tarda».

A més, l’ONG italiana Emergency, que disposa d’un dels principals hospitals a la capital, havia elevat a Twitter el nombre de ferits a 24, i va anotar que també es van produir tres defuncions: «Dos pacients van arribar morts, un altre va morir» després.

Un funcionari talibà, que va demanar l’anonimat, va assegurar a Efe que entre «els morts també hi havia el conegut erudit religiós malawià Amir Mohammad».

Atac sense reivindicació

El principal portaveu del Govern talibà, Zabihullah Mujahid, va expressar en un comunicat la condemna de la seva administració «a l’explosió en una mesquita» i va assegurar que «els assassins i perpetradors de tals crims aviat seran capturats i castigats pels seus actes atroços», va remarcar.

Cap grup armat ha reclamat l’autoria de l’atac, tot i que el grup gihadista Estat Islàmic (EI) acostuma a reivindicar aquests atemptats, convertit en la principal amenaça al règim talibà.

Precisament EI va reivindicar l’atemptat la setmana passada en una madrassa o escola alcorànica de Kabul en la qual va morir el conegut religiós talibà Rahimullah Haqqani, que havia defensat públicament el dret de la dona a l’educació i a la feina.

Segons informació compartida per alguns dels seus pupils i oficials talibans, Haqqani era conegut per la seva fervent oposició a EI, que havia suposadament mirat d’acabar amb la seva vida en diversos atemptats al veí Pakistan, on s’havia instal·lat durant la invasió nord-americana que va acabar fa un any.