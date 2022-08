La crisi energètica monopolitza les primàries per succeir a Johnson

«No em vaig ficar a la política per dir el que queda bé. Això significa prendre de vegades el camí més difícil, dir la veritat amb un missatge menys popular». Rishi Sunak, exministre de Finances, milionari, casat amb milionària, assegura que prefereix «perdre» a la carrera per succeir Boris Johnson a «guanyar amb falses promeses» com les de la seva rival. La ministra d’Exteriors, Liz Truss, camina amb pas ferm cap a la victòria (té un avantatge de 32 punts sobre Sunak a l’últim sondeig de ConservativeHome) amb uns plans econòmics que el seu oponent qualifica de fabulacions.

La llarga campanya per triar el líder conservador, la persona que a més de cap dels tories es convertirà automàticament en el nou primer ministre, passa desapercebuda per a la majoria dels britànics, sense veu ni vot per designar qui prendrà mesures que poden significar aquesta tardor sobreviure o no per a moltes famílies. L’augment de la factura energètica, que pujarà de les 1.971 lliures d’abril a 3.600 a l’octubre i 4.250 al gener com a mitjana anual a cada llar, segons els analistes de Cornwall Insight, s’ha imposat com l’assumpte crític que no es pot esperar i sobre el que discrepen els dos contrincants.

Dimarts a la ciutat escocesa de Perth, Sunak va advertir Truss que els seus plans per tallar el cost de la vida empobririen els ciutadans. «Si aquesta és la política que adoptarà el Govern, milions de persones corren el risc de lliscar a la pobresa. Seria un fracàs moral i no crec que els britànics la perdonessin. Com a primer ministre no deixaré en absolut que això passi». Sunak va anunciar un paquet d’ajuda de 10.000 milions de lliures (11.900 milions d’euros) per reduir la factura d’electricitat i gas, amb l’eliminació temporal de l’IVA, cosa que suposaria 237 euros menys al rebut i 5.900 milions addicionals per ajudar les llars més en precari. «Tinc el pla adequat per ajudar tothom al Regne Unit», va afirmar.

Abaixar impostos

Truss va llançar pilotes fora sobre l’estratègia per alleujar la factura energètica. La seva prioritat és des del principi abaixar els impostos, una proposta que beneficiaria fonamentalment els més rics i en poc o res les classes amb salaris baixos o els pensionistes. «Primer de tot vull rebaixar els impostos i mantenir el creixement, en segon lloc resoldre els problemes de subministrament i, en tercer lloc, veure què més podem fer. El que em preocupa és posar una tireta en un problema dient, ‘trobaré diners extra’ i estar en la mateixa posició sis mesos després», va dir.