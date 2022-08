Al preguntar-li per la seva infantesa, Sanna Marin sempre contesta que va ser «invisible». Invisible al no poder parlar-ne obertament perquè la seva mare compartia la vida amb una altra dona. Encara així, sempre va rebre recolzament, confiança i el missatge que podia arribar allà on volgués. Amb 34 anys, ha sigut elegida primera ministra de Finlàndia, i s’ha convertit en la persona més jove en l’actualitat a tot el món en ostentar aquest càrrec.

Tota la coalició de Govern, integrada per quatre partits a més delssocialdemòcrates (SDP), està liderada per dones d’edats compreses entre els 32 i els 55 anys. Al capdavant del liberal Partit de Centre hi ha Katri Kulmuni, de 32 anys; delsVerds, Maria Ohisalo, de 34; de l’Aliança d’Esquerres, Li Andersson, de 32, i del Partit Popular Suec, representant de la minoria suecoparlant del país nòrdic, Anna-Maja Heriksson, de 55. Kulmuni serà la nova ministra de Finances.

Darrere de Finlàndia, Nova Zelanda –Jacinta Arden (39)– i Ucraïna –Oleksi Houtxasuk (35), són en l’actualitat els països amb mandataris més joves.

El Partit Socialdemòcrata de Finlàndia (SDP) va elegir diumenge la seva vicepresidenta, Sanna Marin, per succeir en la direcció del GovernAntti Rinne,forçat a dimitir amenaçat per una moció de censuramoció de censura després de perdre la confiança dels seus socis del centre liberal. Després de tot just sis mesos en el càrrec, a Rinne se li critica la seva gestió a l’hora d’impedir un conflicte laboral entre els sindicats i l’empresa estatal de correus Posti, que va derivar en una vaga de dues setmanes que va provocar pèrdues milionàries.

Abans d’assolir la direcció de l’Estat, Marin va tenir un càrrec en l’Administració local de Tampere als 27 anys i va ser diputada per primera vegada amb 30. «Tenim una àrdua feina per davant per reconstruir la credibilitat», va dir la mandatària al prendre possessió del càrrec. Al ser preguntada per la seva edat, defuig fer massa disquisicions: «Mai he pensat en la meva edat ni en el meu gènere». «Penso en les raons que em van portar a la política i els temes pels quals hem obtingut el suport del nostre electorat».

Resultat ajustat

Marin, que és a més ministra de Transport i Comunicacions en funcions, es va imposar per 32 vots contra 29 al portaveu parlamentari del SDP, el seu únic rival, en una ajustada votació del comitè socialdemòcrata celebrada a Hèlsinki.

El nou Executiu ha de rebre encara el vistiplau de l’Eduskunta (Parlament finlandès) en una votació prevista per a la setmana que ve, tot i que això es considera una mera formalitat ja que la coalició compta amb una còmoda majoria de 117 escons d’un total de 200.

El triomf de la moció de censura hauria comportat la convocatòria de noves eleccions i una molt probable victòria del partit opositor d’ultradreta Veritables Finlandesos, al qual les últimes enquestes col·loquen com a clar favorit en intenció de vot.

Aquesta sobtada crisi política es produeix en un moment d’hores baixes per als partits majoritaris del Govern i d’auge per a l’oposició, i coincideix a més amb el tram final de la presidència de torn finlandesa de la Unió Europea (UE).

Finlàndia va ser un dels primers països d’Europa en permetre el vot femení el 1906 i el primer país del món en elegir dones per al Parlament el 1907. Marin serà la tercera dona en liderar l’Executiu finès.