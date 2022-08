L'Agència Tributària del Japó ha obert un concurs per a recaptar idees de negoci destinades a promoure que els joves beguin més alcohol, davant el descens del seu consum arran de la pandèmia i la consegüent caiguda de la recaptació fiscal.

La campanya, batejada 'Sake viva!' (un joc de paraules que empra el terme japonès per a begudes alcohòliques i el vocable castellà), convida a enviar propostes destinades a "revitalitzar la indústria de les begudes alcohòliques i solucionar els seus problemes", segons consta en la seva pàgina web.

L'objectiu de la mateixa és "incrementar el coneixement entre la població sobre el sector de les begudes alcohòliques, que està travessant dificultats a causa de la covid i a la baixa taxa de natalitat, que comporta que hi hagi menys consumidors", segons va explicar a Efe un portaveu de l'Agència Tributària nipona.

Aquest organisme també treballa per a fer costat a la indústria alcohòlica nacional promovent l'exportació de productes com el sake (licor d'arròs), "que són una part important de la cultura i la tradició del Japó", segons la mateixa font.

Davant les crítiques que està rebent la campanya en les xarxes socials per promoure hàbits poc saludables, el portaveu va assenyalar que l'Agència Tributària "no cerca que hi hagi un consum excessiu d'alcohol i també treballa per a educar als joves per a un consum moderat".

La recaptació dels impostos sobre l'alcohol al Japó va disminuir en l'exercici fiscal 2020 en 110.000 milions de iens (799 milions d'euros) fins als 1,13 bilions de iens (8.216 milions d'euros), la qual cosa suposa la caiguda més gran en 31 anys, segons dades de l'Agència Tributària.

La despesa mitjana per càpita d'alcohol en bars i restaurants el 2020 va ser de 9.000 iens (uns 65 euros), la qual cosa suposa menys de la meitat del registrat un any abans, segons dades del Ministeri de l'Interior.

En canvi, la despesa mitjana de cada llar nipona en begudes alcohòliques va pujar des dels 41.000 iens (298 euros) de 2019 fins als 46.000 iens (334 euros) en 2020.

Altres dades oficials i els fulls de resultats d'empreses japoneses del sector també mostren un descens marcat de les vendes de productes amb contingut alcohòlic, enfront de la tendència alcista de begudes sense alcohol similars a la cervesa o als còctels, i d'altres productes amb propietats energètiques o amb suposats beneficis per a la salut.

Aquesta evolució s'atribueix a les mesures anticontagioses del país asiàtic durant la pandèmia, que incloïen la recomanació als ciutadans d'evitar sortir de casa excepte per a desplaçaments essencials -encara que el Japó mai va aplicar el confinament obligatori-, i les restriccions d'horaris per a bars o restaurants o fins i tot el seu tancament temporal.

La campanya de l'Agència Tributària convida a enviar idees per a impulsar nous serveis i mètodes per a estimular el consum d'alcohol entre els joves, proposar productes basats en els nous estils de vida i establir mètodes innovadors de distribució basats en la intel·ligència artificial o el metavers.

El termini de presentació de propostes està obert des de principis de juliol i fins al 9 de setembre, i al novembre es realitzarà una presentació amb els plans dels finalistes triats.