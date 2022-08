PP i PSOE lliuren la batalla de les emocions electorals

És tan clamorós que el PSOE està atacant el PP amb la dicotomia Feijóo-Ayuso que el responsable de Política Autonòmica i Local dels populars, Pedro Rollán, es va afanyar aquest dimarts a fer una reflexió a la roda de premsa que havia convocat, abans que els periodistes intervinguessin:

«Com que estic convençut que em preguntaran, abans que em preguntin els dono la meva opinió. El Govern està molt nerviós perquè totes les enquestes, fins i tot l’increïble CIS, que té credibilitat zero o tendent a zero, reconeixen que s’ha produït un distanciament i una desafecció de la societat espanyola cap al PSOE i que veuen el PP i Feijóo com el president necessari per fer les reformes i perquè aquest país sigui puixant i sigui pròsper. Davant d’aquest nerviosisme i del que alguns mitjans han anomenat efecte Feijóo, el president ha donat instruccions al Consell de Ministres per intentar buscar situacions d’enfrontament entre la presidenta de la Comunitat de Madrid i Feijóo. És una cosa que no passa».

Rollán, que és un polític amb experiència i que el líder gallec va rescatar després d’un temps en segon pla, va fer aquesta dissertació amb una doble pretensió: per una banda, protegir el seu cap; i de l’altra, donar al Partit Socialista on li fa més mal en aquest moment, en concret a Pedro Sánchez.

El temor de Sánchez

El resultat de les eleccions andaluses del 19 de juny va commocionar el president del Govern després dels mals resultats a Madrid i a Castella i Lleó. Però que a la comunitat autònoma en què el PSOE ha estat hegemònic i dominador absolut governi el PP amb majoria absoluta és un cop terrible. Per a ell, va ser com caure a la lona després d’un xut dret letal del contrincant. El mandatari es va enfadar perquè va constatar que el relat socialista de gestió s’estava anant pel desguàs i va demanar més èmfasi i més coordinació, i després va escometre els canvis.

Alhora, a Moncloa i a Ferraz una directriu ha quedat marcada: cal tallar les ales a Feijóo com sigui. Ni és tan moderat ni és una autoritat incontestable. En aquests dos mantres s’està movent el PSOE amb la finalitat de desgastar l’expresident de la Xunta de Galícia i revertir l’auge que ha constatat la demoscòpia electoral, inclòs el CIS, efectivament. Al baròmetre del juliol, per primera vegada va col·locar el PP per davant del Partit Socialista en estimació de vot (30,1 davant de 28,2).

Els dirigents del PSOE, per tant, ajudats per l’equip de comunicació, fa temps que rastregen els discursos i entrevistes de Feijóo per ressaltar que de moderat i centrat no té res, transmetre a la ciutadania que farà retallades si governa i que, en definitiva, és el PP de sempre.