Yolanda Díaz arrancarà el curs polític impulsant Sumar a Galícia

S’aproxima una tardor calenta per al Govern de coalició. Pressupostos, una intensa agenda legislativa, fer front a la inflació... són algunes de les tasques de l’Executiu bicolor. Yolanda Díaz té, a més, un repte extra: impulsar Sumar. La vicepresidenta segona del Govern es posarà en marxa només començar el curs, celebrant un acte -el segon del seu procés d’escolta- per parlar de despoblació. Després de l’aturada estiuenca serà el tret de sortida que la portarà a recórrer tot Espanya en tan sols quatre mesos.

La propera parada de la vicepresidenta tindrà un significat especial per a la també ministra de Treball. Serà a Galícia. Concretament a O Courel (Lugo). «Un lloc meravellós, especial, que representa la muntanya, aquesta part del país de què no es parla mai», va explicar Díaz. La impulsora de Sumar va recalcar que es tracta d’una zona «absolutament despoblada», però que té «dret a serveis públics». No només això. La ministra va apuntar que en aquest acte d’escolta també s’abordaran propostes sobre el sector primari i la situació que ocupen les dones.

Aquest serà el segon acte que convoqui Díaz després del llançament de Sumar, el 8 de juliol passat, a Madrid. Al cap de pocs dies de l’estrena, la vicepresidenta es va reunir a la capital amb representants de diferents col·lectius ecologistes. Com va prometre, amb prou feines va tenir protagonisme en aquesta trobada. Va seure, llibreta a la mà, i va escoltar i apuntar totes les propostes que es van posar sobre la taula.