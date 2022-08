El curs polític torna en gran: un ple per avalar el decret estrella de l’estiu

El començament del curs vinent polític té data: el 25 d’agost. És el dia que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha escollit per celebrar un ple extraordinari que avali o derogui el decret estrella de l’estiu, el de l’estalvi energètic. Fonts de la Cambra han informat als mitjans sobre l’ordre del dia, que és ambiciós. A més de l’esmentat decret, el dels incendis forestals i el del nou sistema de cotització dels autònoms. Però no només això. Al juliol, el Senat va canviar algunes lleis, entre les quals la del ‘només sí és sí’ i, com és preceptiu, li toca al Congrés la ratificació de tals modificacions o descartar-les. Serà una sessió llarga.

Fonts del grup parlamentari popular comentaven que el seu període de descans acabarà el diumenge 21. Dilluns, tornada a la feina. Primer perquè dimarts hi haurà Consell de Ministres. I segon, perquè el Congrés acabarà amb la letargia de l’agost amb una convocatòria de la Diputació Permanent, el 24, i amb el ple de l’endemà. «Torna el ball», va dir una altra font del PP.

L’estiu segueix el seu curs, ja en el tram final. Políticament ha produït una polèmica gran i duradora, la que ha envoltat el decret d’estalvi energètic que el Consell de Ministres va aprovar l’1 d’agost. La cita del Congrés era esperada perquè totes les normes d’aquest rang han de ser convalidades o derogades durant els 30 dies següents. Si bé el Govern ha aconseguit que segueixin en vigor totes les que ha activat, menys una sobre la tresoreria dels ajuntaments, els debats s’han convertit en tests polítics exigents. Que l’hi diguin al diputat del PP Alberto Casero, que amb el seu error va permetre que la reforma laboral sobrevisqués per un sol vot.

El decret d’estalvi energètic, que estableix mesures sobre regulació de temperatures de les calefaccions i aparells d’aire condicionats en comerços i seus institucionals, així com sobre horaris d’aturada d’enllumenats, no té per ara el suport del PP. Tampoc el de Ciutadans. És previsible que tampoc el de Vox. Novament l’expectació recau en ERC, el PNB, EH Bildu i les formacions petites, atès que entre el PSOE i Unides Podem no sembla que hi hagi fissures sobre això.

Cap d’aquestes formacions esmentades ha avançat que hi votarà a favor. Els genera dubtes. El Govern basc, de fet, ha impulsat el seu propi pla. No li sembla malament el contingut, així s’ha manifestat la consellera del ram, però s’ha cuidat molt d’anticipar la posició. Les abstencions podrien valer al Govern, tot i que evidentment generaran molta incertesa.

El decret d’autònoms i el d’incendis forestals, a priori, no plantejaran problemes, així com la revisió de les esmenes del Senat, una de les quals va cridar molt l’atenció. Una majoria en aquesta Cambra, impulsada pel PP, però també per ERC, va recolzar una proposta de JxCat sobre el compliment del Conveni d’Istanbul en matèria d’avortaments. Era senzillament afegir-hi una lletra. L’esmena va tirar endavant per a estupor del PSOE, que en un primer moment va pensar que era un error. No ho era.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, va acusar el PP de torpedinar una norma essencial en la lluita contra la violència sexual, però no va poder fer altra cosa que esperar la data de tornada del projecte al Congrés. Ja la coneix. Passi el que passi amb aquesta esmena de la formació catalana, tindrà llei després del 25 d’agost. I és una de les seves lleis bandera.

A part del que mostrin les votacions, el focus d’interès es posarà en el pla polític. Hi ha expectació sobre la salut de la fortalesa del Govern de coalició ara que les enquestes no són favorables. Les estimacions de vot dels sondejos públics i privats donen primer el PP d’Alberto Núñez Feijóo. Tenint en compte la distància que s’està obrint entre socialistes i populars, com precisament ha demostrat el decret energètic, Pedro Sánchez s’ha proposat lligar la resta de legislatura al bloc que li va permetre la investidura. El bloc progressista.

No obstant, no són poques les vegades que aquesta majoria s’ha esquerdat (llei dels plans de pensions, llei audiovisual, per citar dos exemples, tot i que n’hi ha més) i la legislatura –queda menys d’un any i mig– s’ha endinsat en una fase en què els errors i els contratemps es paguen més cars.