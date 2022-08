Inquietud per la grip en la primera tardor sense mascaretes

Els metges no s’atreveixen a augurar com serà la temporada de grip d’aquest any, però creuen que caldrà insistir més que mai en la vacunació contra aquest virus. Per dues raons essencials: la primera, que gran part de la població no està immunitzada perquè els últims dos anys amb prou feines n’hi va haver rastre. El segon motiu, i no és menor, és que la que ve serà la primera tardor pandèmica sense mascaretes. La covid-19 segueix aquí, però no així les restriccions.

Tot això podria generar situacions difícils de gestionar en centres de salut i hospitals. L’epidemiòleg i Cap de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic (Barcelona), Antoni Trilla, expressava abans d’ahir la seva inquietud al respecte. Tot i que alguns metges temen l’impacte de la grip en el sistema sanitari, d’altres eviten fer prediccions sobre un virus «imprevisible», en paraules de María Ángeles Marcos, cap de la secció de Virologia del Clínic. «No podem predir res de cara a la tardor, però sí que crec que aquest any s’hauria d’insistir encara més en la vacuna de la grip», va destacar Marcos. A partir de la tardor, Catalunya posarà la vacuna de la grip amb les quartes dosis de la covid-19, com va anunciar al juny el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. «La grip sempre ha sigut bastant imprevisible, però des de la covid-19 molt més. Aquesta temporada, a diferència de les altres anteriors, sí que hi ha hagut una mica de grip. Però, si altres anys començava al desembre i durava fins al febrer, aquesta temporada de grip va començar al març i va durar fins al maig. Va ser més tardana. Fins i tot ara a l’agost encara hi ha alguns casos esporàdics. Per això no es poden fer càlculs», va assenyalar aquesta viròloga. Marcos atribueix aquesta tardança a aparèixer a la influència de la covid-19. Aquest any, l’inici de la circulació de la grip va coincidir amb una baixada del coronavirus.