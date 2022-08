L’aparent viratge de l’ultradreta per guanyar les properes eleccions a Itàlia

Quan a mitjans d’agost la ultradretana Giorgia Meloni, la política italiana millor posicionada per a guanyar les eleccions generals del pròxim 25 de setembre, va afirmar, en un missatge gravat, que el feixisme és «història des de fa dècades» i es va presentar com a víctima del «poderós circuit mediàtic de l'esquerra», el diari progressista La Repubblica no va trigar a respondre. Als pocs dies, va difondre una antiga entrevista en la qual una joveníssima Meloni elogia al dictador Benito Mussolini. «Com ell no hi ha hagut un altre en els últims 50 anys», arriba a dir.

Per a Mattia Diletti, professor de Política en la Universitat La Sapienza de Roma, no va ser una gran sorpresa. «Meloni juga a la defensiva des de fa 30 anys. Sap el que ha de dir», diu Diletti. El problema és que, fins i tot ara, «aquest esforç per transmetre el missatge que el feixisme és lletra morta es fa mantenint una certa ambigüitat que evita renegar d'aquesta herència per complet», afegeix en parlar de la líder de Germans d'Itàlia. Un partit en el qual, segons subratlla aquest analista, «encara hi ha nostàlgics» i és hereu del postfeixista Moviment Social Italià.

En realitat, des de la caiguda de Mario Draghi, -qui va dimitir al juliol després d'una sobtada crisi de Govern, la qual cosa va abocar al país a unes eleccions anticipades-, Meloni es va afanyar a fer una aliança amb la sobiranista i populista Lliga de Matteo Salvini i el partit de centredreta Forza Itàlia de Silvio Berlusconi. Tot seguit, la cap de Germans d'Itàlia ha mantingut darrerament un perfil baix, presentant-se com una persona afable i fins i tot esforçant-se per enviar missatges de distensió als aliats europeus i internacionals d'Itàlia. Una figura, en síntesi, que no vol transmetre por. Però, tot i així, diversos analistes han vist aquestes maniobres com a meres estratègies per a guanyar les eleccions.

La raó és que, durant anys, Meloni -com Salvini- ha torpedinat amb dures crítiques a la Unió Europea. El 2018, la líder ultra fins i tot va signar una proposta de llei per a eliminar de la Constitució italiana els vincles derivats de les obligacions procedents del dret comunitari. També ha evitat participar -l'última vegada, enguany- en els actes del 25 d'abril, aniversari de l'alliberament d'Itàlia del feixisme, mentre que militants i directius del seu partit han causat renou apareixent en fotografies fent la salutació feixista.

Malgrat això, en el programa polític de la seva coalició per a les pròximes eleccions, l'esforç per homologar-se davant la UE com a força pro-europea i capaç de governar Itàlia ha estat evident. «Itàlia és part plena d'Europa, de l'Aliança Atlàntica i d’Occident», ha escrit en el primer punt de la seva agenda el grup que encapçala Meloni. Segons els sondejos, el partit podria recollir en solitari entre un 22% i un 24% dels vots, superant a Salvini i també als progressistes del Partit Democràtic.

L'objectiu és presentar-se com «una opció vàlida» per a assumir el comandament d’Itàlia, coincideix el politòleg Pasquale Pasquino, professor emèrit de la Universitat de Bolonya. Amb tot, «si Meloni i Salvini guanyen les eleccions, els enfrontaments amb la UE estan pràcticament garantits ni bé es toquin alguns temes sensibles com l'alt deute públic italià o la immigració», declara l’exper a El Periódico, de la mateixa editorial que el Diari de Girona.

De fet, algunes d'aquestes friccions ja s'entreveuen. El bloc dretà ha demanat «una revisió» del Pacte d’Estabilitat i la governança econòmica de la UE, alhora que tant Salvini com Meloni han anunciat un enduriment de la política migratòria del país. A més, en el front intern, han proposat convertir a Itàlia en un règim presidencialista -en el qual el poder executiu quedaria en mans del president de la República-, la qual cosa ha suscitat preocupació entre els seus rivals de centreesquerra.

No és l'únic temor, dins i fora d'Itàlia. «Meloni des de fa anys conrea una bona relació amb els republicans estatunidencs, mentre que Salvini ha mantingut una relació més ambigua amb Rússia i la guerra a Ucraïna. Són discrepàncies que es notaran», adverteix Pasquino. Aquí el problema són també els socis europeus de Meloni. «Per exemple està Vox a Espanya, i (el primer ministre Víktor) Orbán a Hongria”, afirma aquest expert.