Somàlia va patir dissabte el pitjor atemptat de la seva història després que presumptes terroristes d’Al-Xabab detonessin camions bomba contra un hotel i un mercat de la capital, Mogadiscio, i matessin almenys 300 persones i en ferissin més de 350, segons l’últim balanç ofert ahir a Efe per fonts sanitàries. La gran majoria de les víctimes mortals eren civils, principalment venedors ambulants que comerciaven en un dels carrers més transitats de la ciutat, segons informen mitjans locals.

Els hospitals estaven totalment desbordats davant la massiva arribada de ferits, per als quals no disposaven ni de prou medicaments ni de sang per a transfusions. Per aquest motiu, el president de Somàlia, Mohammad abdul-allahi Mohammad, va fer una crida urgent a la població perquè donés sang. La majoria d’edificis pròxims van quedar completament destruïts i es tem que hi hagi un alt nombre de cadàvers sota la runa.

La primera explosió va ser al costat de l’Hotel Safari, a la coneguda com a intersecció K5, una de les zones més populars de la capital i seu d’oficines governamentals, hotels i restaurants. El segon atac, amb idèntic modus operandi, es va portar a terme en un concorregut mercat, al costat de l’antiga seu de Somàlia Airlines, a Wadajir.