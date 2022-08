La pluja ajuda i sufoca les flames dels incendis de Begís i la Vall d’Ebo

La pluja caiguda la nit de dimecres sobre la zona afectada per l’incendi de Begís (Castelló) va resultar més que un alleujament. Les precipitacions no van ser gaire abundants, entre 14 i 20 mm, però suficients per gairebé fer desaparèixer la flama del sinistre.

Tot i això, no es pot cantar victòria, perquè, segons especifica el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana, «hi ha zones molt calentes» en tot el perímetre de l’incendi. Malgrat això, les condicions són molt més favorables que dies enrere. A primera hora d’ahir es va reprendre la tasca dels mitjans aeris. Els terrestres van estar tota la nit de dimecres a dijous sobre el terreny, atacant el foc. A més, el Lloc de Comandament de l’incendi iniciat a Bejís va decidir ahir a la tarda el confinament del municipi d’Andilla i el desallotjament de les pedanies d’Artaj i Oset, pertanyents a aquesta darrera localitat valenciana. El confinament preventiu d’Andilla, una petita població de la comarca dels Serrans amb 315 habitants censats, se suma al que es va acordar d’Alcublas, municipi on s’ha demanat als seus 610 habitants que no surtin de casa pel fum. Així mateix, l’Ajuntament d’Andilla va emetre un comunicat recomanant que les persones que estiguin a les seves segones residències es desplacin al seu habitatge habitual. Incendi a la Vall d’Ebo A quilòmetres de distància, l’altra gran zona afectada pel foc, la de la Vall d’Ebo, també es va beneficiar dimecres a la tarda de la pluja. Una altra tempesta va deixar prou precipitacions per sufocar en gran part les flames i molts dels desallotjats ja van poder començar a tornar a casa. No obstant, els treballs d’extinció d’aquest sinistre van continuar també ahir en una jornada clau per acabar definitivament amb els dos incendis. D’altra banda, els efectius continuen treballant en el nou incendi que es va declarar abans d’ahir a conseqüència de la caiguda d’un llamp a la zona de Covalta, a Albaida. El foc continuava ahir actiu, segons va detallar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana.