Puig espera un «informe rigorós» sobre el tren de Begís

El president de la Generalitat, Ximo Puig, està a l’espera d’«un informe rigorós i el més delimitat possible» per part de la direcció del dispositiu de l’incendi forestal de Begís per saber què va passar a l’incident de dimarts passat en un tren de la zona, on hi va haver diversos ferits, i «per què a cada moment es van adoptar decisions».

Així ho va exposar respecte a aquest succés que investiga la Policia Judicial de la Guàrdia Civil en què cinc passatgers d’un tren que anava de València a Saragossa van patir cremades i 11 van necessitar assistència en interrompre la marxa per la proximitat de les flames. Renfe va assegurar que ningú no els va avisar dels possibles incidents i que la maquinista va parar el tren en veure el fum. Puig va posar èmfasi que l’incident està sota investigació judicial i que no vol interferir ni «aportar una nova versió a les múltiples que hi ha», ja que és una cosa que dirimiran els pèrits a partir dels informes de Renfe i de la direcció de l’incendi.