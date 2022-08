Villarejo confessa ser l’autor de la gravació al CNI per la qual s’exposa a quatre anys de presó

El comissari José Manuel Villarejo va confessar haver sigut l’autor de la gravació d’una reunió secreta que va tenir lloc el 20 d’octubre del 2014 i en què van participar agents del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i de la Policia.

«L’he gravat jo», va reconèixer el comissari, tal com es pot sentir en un àudio del 17 de desembre del 2014.

Per aquests fets, la Fiscalia demana quatre anys de presó per al polèmic excomandament policial, a qui considera autor dels delictes de descobriment i revelació de secrets per gravar i difondre la trobada, que tenia caràcter confidencial i en la qual s’abordaven aspectes de la investigació sobre l’actuació de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com ‘El Petit Nicolás’.

En l’entrevista van participar dos membres del CNI, el llavors comissari principal cap d’Assumptes Interns, Marcelino Martín-Blas, i l’investigador del cas del Petit Nicolás, l’inspector Rubén López. Així consta en la gravació, parcialment avançada per La Sexta, en la qual el polèmic excomandament policial, en presència del director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia (CNP), Eugenio Pino, i del cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), Enrique García Castaño, entre altres uniformats, admet ser el responsable dels fets.

La confessió la realitza Villarejo al respondre al DAO Eugenio Pino, que en aquell moment informava als seus interlocutors que la Policia havia aconseguit la gravació de la reunió policial del cas del ‘Petit Nicolás’ i que havia informat dels fets al llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez.

Judici al novembre

L’àudio en el qual Villarejo reconeix la seva responsabilitat s’ha fet públic a quatre mesos que se celebri el 8 de novembre a l’Audiència Provincial de Madrid el judici per aquests fets. El comissari afronta una petició de quatre anys de presó per part de la Fiscalia en aquesta peça separada del cas del ‘Petit Nicolás’.

També estan processats la dona del comissari, Gemma Alcalá, propietària del diari digital Información Sensible, que va publicar l’exclusiva de l’arrest del jove Francisco Nicolás Gómez Iglesias; i el periodista C.M.F, que segons la investigació del Ministeri Públic va dir des del seu mòbil al cap d’Assumptes Interns i «va activar algun tipus d’aplicació informàtica o ‘software’ que va permetre captar el so ambient sense que pogués ser advertit per Martín-Blas».