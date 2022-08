El Govern compara Feijóo amb Trump per trencar l’acord del CGPJ

«El senyor Feijóo, tot el contrari a aquesta imatge de moderat que ens vol vendre, s’està demostrant com un polític a l’altura de Donald Trump». Amb aquesta duresa va carregar la ministra de Ciència, Diana Morant, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després que aquest digués que desconeixia l’existència d’un acord entre el PSOE i el PP, aconseguit durant l’època de Pablo Casado, i l’anterior direcció del partit hagi assegurat que va informar el dirigent d’aquest pacte.

«Va negar ser coneixedor d’un acord de l’anterior direcció del PP amb el Govern d’Espanya per a la renovació del CGPJ i ha estat el seu propi partit qui ha desmentit a Feijóo», va recalcar Morant.

«La situació d’extrema gravetat és que un polític menteixi descaradament, que es converteixi en un polític que no és de fiar, que no sigui un interlocutor vàlid. El més greu és el motiu de la mentida, que vol mantenir-se en la rebel·lia i en la desobediència enfront del que mana la Constitució», va arremetre la dirigent socialista, elevant encara més el to de les acusacions que venien llançat el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en els últims dies.

Morant va voler incidir en la comparació realitzada entre Feijóo i l’expresident dels Estats Units: «Trump i els seus continus atacs a la democràcia estan emmirallant-se a Espanya amb el senyor Feijóo». Seguidament, va insistir en que el Govern hauria de tenir davant a una «persona honesta». «Mai en la història del nostre país havia passat el que està ocorrent ara. El PP té segrestat al poder judicial», va resumir.