L’amenaça nuclear plana una altra vegada sobre la central ucraïnesa de Zaporíjia, ocupada per les tropes russes des de març i actual blanc de bombardejos. En els últims dies s’ha produït una cadena d’esdeveniments que han accelerat la preocupació de la comunitat internacional: Ucraïna tem que Rússia desconnecti la instal·lació del subministrament elèctric nacional i el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va alertar d’un possible del risc d’un «nou Txernòbil». El mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, és taxatiu i advoca per una sortida incondicional de l’Exèrcit rus i una desmilitarització de la central, però el Kremlin ja s’hi ha oposat. Occident ha mediat i pressionat i el president Vladímir Putin ha acceptat una inspecció urgent de la central mitjançant una missió de l’ONU.

Relacionades Zelenski pide a Erdogan y a la ONU presionar a Rusia para desmilitarizar la planta nuclear de Zaporiyia