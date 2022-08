Corria l’any 1997, i Rússia seguia enredada en la seva crisi interna després de la implosió de l’URSS. El president Borís Ieltsin donava mostres evidents d’incapacitat física per fer front als desafiaments del país, després que les tropes russes haguessin de retirar-se de Txetxènia l’any anterior de forma vergonyant, al ser derrotades en una sagnant guerra amb desenes de milers de morts civils i en què van perdre la vida almenys 7.000 soldats russos. A l’exterior, la influència de Moscou es reduïa clarament, i l’OTAN es preparava per acollir en el seu si la primera tanda de països que un dia van formar el pacte de Varsòvia: la República Txeca, Polònia i Hongria.

Davant d’aquest panorama de debilitat i desmoralització, va veure la llum el que es considera un dels llibres més influents en el pensament polític de la Rússia actual. Es titula Fonaments de geopolítica: el futur geopolític de Rússia, escrit pel filòsof polític i historiador de les religions Aleksándr Duguin.

El seu argument principal de seguida va calar entre l’elit militar i política: Rússia havia de «frustrar la conspiració atlantista liderada pels EUA i l’OTAN i dirigida a contenir (el país) mitjançant un anell d’estats recentment independitzats», resumeix a Foreign Policy Charles Clover, excorresponsal a Moscou i autor d’una exhaustiva investigació sobre Duguin, a qui ha entrevistat amb profunditat. I per aconseguir aquest objectiu, continua l’expert, calia «reconstruir l’URSS i després utilitzar la diplomàcia de forma intel·ligent amb l’objectiu de crear aliances... per expulsar els EUA i els seus esbirros atlantistes (Gran Bretanya) del continent».

El llibre «conté perfils favorables d’alguns nazis i ultradretans», sosté Clover; de fet –puntualitza el reporter–, la seva aparició en unes circumstàncies històriques que tenien «molts paral·lelismes» amb la desastrosa república de Weimar a Berlín durant els anys 20 i 30, sacsejada per la pobresa i la hiperinflació, «constitueix la prova que les mateixes forces fosques que havien sigut radicalitzades pel col·lapse de l’Alemanya d’entreguerres semblaven estar en ascens a Rússia» a mitjans de la dècada dels 90.

Fonaments de geopolítica va esgotar de seguida les seves quatre edicions, i es va convertir en un dels llibres de text inclosos en el pla d’estudis de l’Acadèmia d’Oficials de les Forces Armades Russes (el West Point rus) i altres facultats militars gràcies a l’impuls d’Ígor Rodiónov, el falcó exministre de Defensa de Rússia entre 1996 i 1997 i director de la institució. Duguin va anar abandonant de mica en mica la seva condició de filòsof fosc i marginal, i estenent el seu predicament i el seu accés a l’elit que governa el país.

Els seus pronunciaments públics no deixen dubtes sobre les seves idees ultranacionalistes, així com la seva admiració envers controvertides personalitats com Stalin. El 2012, durant una entrevista amb el portal Nakanuhe.ru, el pensador va proclamar: «Estem en el bàndol de Stalin i de l’URSS». El 2007, el progovernamental Izvéstia va recollir unes declaracions seves assegurant que ja no hi havia oposició a Rússia, i que en el cas que encara existís, els seus membres «haurien de ser sotmesos a exàmens profilàctics psicològics» perquè no estaven «sans mentalment».

En els últims anys, els esforços de Duguin semblen encaminar-se a universalitzar i exportar les seves idees, propugnant la formació d’un bloc continental eurasiàtic amb pivot a Rússia que faci front a la globalització i a l’ordre liberal, una idea que ha calat tant en l’extrema dreta com en l’extrema esquerra europea.

Amb aquest objectiu, l’any 2009, va publicar el llibre La Quarta Teoria Política, una obra amb un argument central que consisteix a proclamar que les tres ideologies del segle XX (liberalisme, comunisme i feixisme) han fracassat i han perdut «tota legitimitat», i per això proposa al món una quarta ideologia suposadament amb elements de les altres tres.

La Quarta Teoria

A més, el pensador publica un blog en anglès –llengua que parla amb bastanta fluïdesa– en què carrega sense pausa contra el «dogma liberal» i la globalització. «El Pantà es convertirà en el nou nom de la secta globalista, dels adeptes a les societats obertes, dels maníacs en favor dels drets homosexuals, de l’Exèrcit de Soros i dels humanistes; dessecar el pantà és un desafiament global per a tots nos­altres», es pot llegir en una de les entrades més recents, abans d’acabar el text reformulant un dels eslògans més cèlebres del comunisme: «¡Dessecadors del Pantà de tot el món: uniu-vos!».