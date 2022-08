Guterres vol la lliure circulació dels fertilitzants russos

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va advocar ahir per la lliure circulació dels fertilitzants russos per a treure el màxim partit possible a les recentment represes exportacions de gra ucraïnès, de gran importància per a l'ajuda alimentària als països més necessitats.

Guterres va realitzar aquestes declaracions durant la visita al Centre de Coordinació Conjunt d'Istanbul, escala dels vaixells que parteixen des d'Ucraïna, on es verifica que no transporten material il·legal. El secretari general va avisar que la falta de fertilitzants podria inutilitzar els avantatges obtinguts per la represa de les exportacions de gra i abocar al món a una crisi alimentària. «Sense fertilitzants en 2022, és possible que no hi hagi suficients aliments en 2023. És crucial que els aliments i els fertilitzants surtin d'Ucraïna i de Rússia per a calmar encara més els mercats de productes bàsics i reduir els preus per als consumidors», va indicar.