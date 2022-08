La filla del filòsof rus Aleksander Duguin, Daria Duguina, va morir dissabte quan l’automòbil que conduïa va explotar a la regió de Moscou. El cotxe es va incendiar: «Estava completament en flames, va perdre el control perquè conduïa a gran velocitat i va volar fins al costat oposat de la carretera», ha assegurat Andrei Krasnov, líder del moviment Russky Gorizont i conegut de la família. Duguin és un estret assessor del president de Rússia, Vladímir Putin, i ha participat activament en la invasió russa, per això les primeres informacions del Kremlin asseguren que ell era l’objectiu de l’atemptat.

«Segons tinc entès, l’objectiu era Duguin directament, o potser tots dos», ha indicat Krasnov a l’agència russa TASS, ja que el vehicle era el que utilitzava habitualment el filòsof. Respecte a la detonació automòbil, les autoritats locals asseguren que es tracta d’un explosiu casolà.

‘Cervell de Putin’ i sancionat per Occident

A Duguin, líder del moviment euroasiàtic, se li atribueix ser el «guia espiritual» de la invasió russa d’Ucraïna. A més, amb freqüència se’l descriu com el «cervell de Putin». El 2015 va ser sancionat pels Estats Units per presumpta participació en l’annexió russa de Crimea. A principis de l’any, les autoritats nord-americanes i britàniques el van sancionar per contribuir a la desinformació sobre la guerra d’Ucraïna. La seva filla, Daria Duguina, va néixer el 1992 i va estudiar Filosofia a la Universitat Estatal de Moscou, segons TASS.