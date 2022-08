El primer ministre de Singapur, Lee Hsien Loong, ha anunciat aquest diumenge que derogarà la llei 377A, que castiga l’homosexualitat amb una pena de presó de fins a dos anys. El mandatari, no obstant, ha afegit que esmenarà la Constitució per protegir el matrimoni entre l’home i la dona.

En un discurs a la nació, Lee Hsien Loong ha precisat que les actituds socials cap a la comunitat LGTBI han canviat «considerablement», per la qual cosa «és oportú» despenalitzar les relacions entre homes, incloses en el codi penal com una «indecència greu». «Si bé continuem sent una societat àmpliament conservadora, les persones homosexuals ara són millor acceptades a Singapur, especialment entre els més joves», ha assenyalat el primer ministre, i ha afegit que es mantindran les «normes i els valors que prevalen» protegint el matrimoni heterosexual.

Aquesta mateixa setmana, el vice primer ministre, Lawrence Wong, ha assegurat que les autoritats de Singapur valoraven derogar la llei a causa que es tracta d’«un marcador de valors importants que li importen a la societat», segons va recollir Bloomberg.

Tanmateix, les autoritats han assenyalat que una revisió de la regla, que prové de l’època colonial i que no s’ha aplicat activament durant més d’una dècada, no legalitzarà el matrimoni homosexual ni es canviaran altres qüestions, com les normes d’adopció o els valors educatius.