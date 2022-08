El decret sobre l’estalvi energètic obre un any i mig de pols electoral

No haurà acabat l’agost i el ritme polític haurà passat gairebé de 0 a 100. La calma de les darreres setmanes serà substituïda en els propers dies per un ritme frenètic que no donarà descans fins al 2024. Comença un curs polític amb clars tints preelectorals -primer, seran els comicis autonòmics i locals al maig i, després, els generals a finals d’any- en què el Govern pretén tirar endavant els últims Pressupostos de la legislatura i aprovar una intensa agenda legislativa. El primer repte -termòmetre de la cohesió del bloc progressista al Congrés- serà obtenir aquesta setmana el vistiplau de la cambra baixa al pla d’estalvi energètic que va aprovar l’executiu a principis d’agost.

L’escassa aparició de polítics durant l’aturada d’agost quedarà demà enrere. El Consell de Ministres es reunirà novament, donant el tret de sortida a un intens cicle polític. L’endemà, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, reunirà la Diputació Permanent per debatre les peticions de compareixença d’una desena de ministres i dijous convocarà un ple extraordinari en què el Govern haurà de superar la primera prova del curs. Les discussions sobre el pla d’estalvi energètic cristal·litzaran en una votació en què l’executiu no té, de moment, assegurats els suports.

La continuïtat de les mesures aprovades l’1 d’agost, entre les quals hi ha la regulació de la temperatura en comerços i institucions o els horaris d’apagada d’enllumenats, està en dubte. PP, Vox i Cs han rebutjat el reial decret llei, cosa que torna a situar el focus en ERC, PNB, EH Bildu i els partits minoritaris. Tots han evitat revelar quin serà el sentit del seu vot, encara que cap de les formacions s’ha mostrat totalment en contra de les mesures.

El resultat de la votació de dijous, en què també es debatran el decret dels incendis forestals i el del nou sistema de cotització dels autònoms, servirà per temptejar la salut del bloc progressista després que Pedro Sánchez virés a l’esquerra en el debat de Política General. Davant d’un curs frenètic, refermar una majoria al Congrés és imprescindible si l’executiu vol tirar endavant la seva agenda legislativa. Tot i això, el calendari electoral està en contra i la proximitat dels comicis farà més difícils els pactes a banda i banda de l’espectre ideològic. Solucionada aquesta primera setmana, en què també s’aprovarà la llei del «només sí és sí» a la cambra baixa, l’executiu té per davant nombrosos fronts oberts. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va avisar que el Govern presentarà al setembre un pla de contingència amb mesures més severes per aconseguir un estalvi del 7% de la factura energètica. Amb les mesures ja implantades, l’executiu espera retallar entre el 4% i el 5%.

Al mateix temps es produiran les negociacions entre PSOE i Unides Podem per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, els últims de la legislatura. El pacte entre socialistes i morats s’hauria de tancar a principis d’octubre per poder remetre’s com més aviat millor al Congrés i començar a dialogar amb la resta de partits. El passat any, el Govern va aconseguir el suport d’ERC, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, Partit Regionalista de Cantàbria, Nova Canàries i Terol Existeix. Una majoria folgada de 188 vots que serà difícil reeditar, sobretot amb el compromís de Sánchez d’elevar la despesa en Defensa. Cosa que fins i tot Unides Podem rebutja.

Entre els plans de l’executiu hi ha tirar endavant gairebé una desena de lleis molt simbòliques en els propers mesos. La primera serà la llei del «només sí és sí», que s’aprovarà al Congrés dijous després que un tripijoc del PP impedís la seva ratificació al juliol al Senat. També veurà la llum la llei de Memòria Democràtica en les properes setmanes. D’altra banda, el Govern pretén tirar endavant la proposició de llei per crear dos nous impostos temporals a la banca i a les grans energètiques abans que s’acabi el 2022, mesos estancada al Congrés, o la derogació de l’anomenada «llei Mordassa», on els dos partits del Govern no són capaços d’assolir acords amb la resta de forces.

L’aritmètica parlamentària per tirar endavant aquesta agenda legislativa promet força tensió. Els socis parlamentaris de l’executiu hauran de transitar la línia prima entre aprovar lleis amb les quals estiguin d’acord i donar massa vida a PSOE i Unides Podem.