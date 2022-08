L’economia esdevé el punt feble

El curs més difícil de Pedro Sánchez començarà tan bon punt trepitgi la porta d’entrada de la seva residència a la Moncloa, a la tornada del seu descans estiuenc.

El baròmetre del CIS del juliol va posar el PP primer en estimació de vot. El setembre l’estudiaran amb lupa a la Moncloa perquè, si es repeteix el resultat, més d’una llum d’alarma s’encendrà. El que està clar és que l’arribada d’Alberto Núñez Feijóo ha revitalitzat la possibilitat que hi hagi un relleu a Moncloa.

Però no només és això. La invasió de Rússia a Ucraïna ha enterrat l’optimisme econòmic. Al PP hi veuen tantes similituds amb el tram final de la segona legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero que han decidit copiar l’estratègia que van seguir llavors. Feijóo ja ha començat. Dijous passat, en un acte a la Corunya, va posar l’accent en les dificultats que tindran les famílies per afrontar els costos del curs escolar, ja que els preus s’han encarit més del 10%. Va proposar disminuir retencions a l’IRPF de les rendes mitjanes i baixes, a imitació del que ha fet el Govern basc, i va demanar a Sánchez que redueixi el nombre de ministeris, però fins i tot la cúpula dels populars considera que és bàsicament un missatge efectista.

Una font de la direcció del PP molt pròxima a Feijóo indica aque tant al Congrés com a fora incidiran sense treva en dos vectors: en què el Govern és incapaç d’afrontar amb encert la crisi econòmica i ha provocat una degradació institucional sense precedents. Del que es tracta és d’instal·lar en l’imaginari social que el canvi és necessari.

Feijóo ha afirmat que Espanya viu «un moment d’incertesa que es pot agreujar si el conflicte que hi ha a les portes d’Europa segueix i el Govern no canvia la política energètica». El líder del PP preveu una caiguda de l’activitat industrial, cosa que, unida al mal humor col·lectiu que aniria creixent per la gran despesa que suposarà posar la calefacció, cuinarà aquest còctel letal per a un partit en el poder: atur, pobresa i malestar. L’esquerra té por que passi exactament això, cosa que il·lustra que no és un escenari tan desgavellat.

Els pressupostos del 2023 i la llei d’habitatge, així com les mesures que via decret desplega el Govern per resistir els embats econòmics (com l’abaratiment de la gasolina o la reducció dels abonaments de transport públic), mesuraran la fortalesa del Govern.