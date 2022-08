Mor en un atemptat la filla de l’assessor estratègic de Putin

Una explosió va destrossar dissabte a la nit el vehicle que conduïa Daria Duguina. El seu pare, el pensador Aleksàndr Duguin, va poder veure amb els seus propis ulls com el cotxe s’incendiava. Va estar a punt d’anar ell mateix en el Toyota quan tornaven d’un festival de música, però hi va haver un canvi a última hora que li va salvar la vida, encara que no sense conseqüències. Andrei Krasnov, un conegut de la família i líder del moviment Horitzó Rus, va explicar el que va veure: «Estava completament en flames, va perdre el control perquè conduïa a gran velocitat i va saltar al costat oposat de la carretera». Va afegir que «segons tinc entès, l’objectiu era Dugin directament, o potser tots dos».

Segons expliquen mitjans russos, sota el seient es va instal·lar un artefacte explosiu que contenia 400 grams de TNT, suficients per convertir el vehicle en un garbuix d’acer ardent. A l’hora de tancar aquesta edició, no se sabia si portava temporitzador o si va ser activat a distància. L’explosió es va produir a uns 40 quilòmetres de la capital russa. A les xarxes socials van circular diferents vídeos en què es veien les peces del cotxe escampades per la carretera mentre el xassís encara cremava, i fins i tot en algun d’ells es veu Duguin amb les mans al cap.