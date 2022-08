La prohibició dels visats als ciutadans russos divideix la Unió Europea

Els viatges a la Unió Europea (UE) poden tenir els dies comptats per als turistes russos. I és que, després de la pressió dels països bàltics, els Vint-i-set debaten si prohibir els visats als ciutadans russos com a represàlia per la guerra llançada pel Kremlin sobre Ucraïna. Aquesta possibilitat ha obert una nova divisió entre els estats membres, un debat en el qual Espanya encara no s’ha posicionat.

L’últim mes, l’arribada de turistes a Europa s’ha accelerat coincidint amb les vacances i la retirada de les restriccions russes a la mobilitat per la covid. Davant d’aquesta realitat, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar als seus aliats occidentals castigar Moscou amb la cancel·lació dels visats. «Les sancions més importants són el tancament de fronteres», va remarcar en una entrevista el passat 8 d’agost al Washington Post.

Estònia va ser el primer país a accedir a la petició i deixar d’expedir visats turístics. «Ja és hora d’acabar amb el turisme des de Rússia», va sentenciar la seva primera ministra, Kaja Kallas. Finlàndia va confirmar dimarts que a partir del setembre reduirà un 10% l’expedició de visats a ciutadans russos. Totes dues s’han unit a Letònia, que aplica aquesta restricció des d’agost, i Lituània, que ja la va adoptar a finals de febrer, limitant els visats a casos humanitaris. Inquietes per una situació geogràfica que històricament les ha exposat a l’expansionisme rus, Finlàndia i les repúbliques bàltiques han conformat un bloc que insta els seus socis europeus a endurir les sancions contra Rússia. «No és just que mentre Rússia lliura una guerra d’agressió brutal a Europa, els russos puguin portar una vida normal, viatjar, ser turistes», va afegir la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

Els ministres d’Afers Estrangers de la UE es reuniran el proper 31 d’agost a Praga. S’espera que els Vint-i-set adoptin noves sancions contra Rússia i que debatin una possible prohibició dels visats per a turistes russos. Polònia i la República Txeca també han frenat l’expedició de certs visats per als russos i Dinamarca s’ha obert a una acció coordinada amb els seus socis.

«Nein» d’Alemanya

Alemanya, en canvi, s’ha mostrat reticent a aquesta possibilitat. El canceller, Olaf Scholz, va assenyalar que aquesta mesura aniria «contra tota la població, inclosos els innocents», com els dissidents crítics amb el Kremlin que busquen fugir de Rússia, en lloc d’apuntar únicament Vladímir Putin i el seu entorn.

La competència d’emetre (o denegar) visats turístics recau en cada Estat membre. Aquests permeten al seu receptor viatjar durant un màxim de 90 dies per l’espai Schengen, l’àrea sense fronteres que comprèn el territori de 26 països europeus, no tots membres de la UE. La Comissió Europea s’ha limitat a remarcar que està promovent una resposta coordinada i que la decisió es prendrà a Praga, com va confirmar el seu portaveu d’Interior, Anitta Hipper.

La pressió bàltica pot tenir un efecte limitat, i és que els russos que sol·liciten visats estan principalment interessats a viatjar a destinacions turístiques càlides com Espanya, Itàlia, Grècia o França, països que encara no s’han posicionat públicament sobre una possible restricció. Fonts del Ministeri d’Afers Estrangers no s’han volgut pronunciar sobre aquesta possibilitat.

Impacte turístic

Tot i que la por a una prohibició ha disparat la demanda de visats a Rússia, el nombre de russos que viatgen a Europa ha caigut un 90% des de l’inici de la guerra, segons l’Associació d’Operadors Turístics de Rússia. Espanya ha rebut des de començament de l’any 32.726 viatgers procedents de Rússia, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Si seguís aquesta progressió, les arribades anuals quedarien molt per sota de les 145.250 i les 187.583 registrades el 2021 i 2020, respectivament, i molt més lluny de l’època prepandèmica: 1.420.554 el 2019 i 1.329.880 el 2029.

El 25 de febrer, un dia després de l’agressió sobre Ucraïna, la UE va respondre suspenent parcialment el seu acord amb Rússia per facilitar la tramitació de visats. L’opció plantejada ara aniria un pas més enllà per perjudicar tots els russos, no només els dirigents, cosa que indigna Moscou.