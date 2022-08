Sanna Marin s’ha vist envoltada aquest dijous d’una polèmica després de filtrar-se un vídeo en què apareix cantant i ballant en una festa privada durant les seves vacances amb un grup d’amics. Pel que sembla, el vídeo original va ser publicat en un grup tancat d’Instagram amb menys d’un centenar de membres al qual pertany Marin, però després algú el va difondre a les xarxes socials.

Segons alguns mitjans locals, en el vídeo se sent com els assistents a la festa esmenten la paraula ‘jauhojengi’ (literalment, la colla de la farina) i pot donar a entendre que a la festa es va consumir cocaïna. Després de la petició de l’oposició que Marin es fes un test de drogues, la primera ministra finlandesa ho ha acceptat sense cap problema. «No tinc res a amagar. No he consumit drogues i, per tant, no tinc cap problema a sotmetre’m a una prova», ha declarat a la premsa la líder del Partit Socialdemòcrata (SDP).

Però, ¿qui és Sanna Marin?