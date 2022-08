La inquietud sobre la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, es manté elevada després que aquest dilluns Rússia llancés coets en localitats pròximes a la instal·lació. Fa dies que Moscou i Kíiv realitzen acusacions creuades d’atacs contra aquesta central, que està sota control de les tropes del Kremlin des del mes de març passat, i les Nacions Unides estan reclamant una missió de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA) per verificar que no hi ha cap indici d’alarma.

Durant la matinada de diumenge a dilluns, l’Exèrcit rus va bombardejar Nikopol, una població riberenca del riu Dniéper. A la ribera de davant es troba situada la planta de Zaporíjia. També han sigut atacats els districtes pròxims de Kriví Rih i Sinelnikovski, on van resultar ferides almenys quatre persones, segons va informar a Telegram el governador regional Valentin Reznitxenko. Ucraïna també va informar d’un atac amb míssils russos a Voznesensk, al sud-oest i no lluny de la segona central atòmica més gran del país. Aquests incidents tenen lloc després que divendres el president rus, Vladímir Putin, es comprometés a acceptar una inspecció de l’AIEA en una conversa telefònica amb el president francès, Emmanuel Macron, segons va difondre l’Elisi. El mateix Macron va insistir en una trobada telemàtica amb els líders dels Estats Units, Alemanya i el Regne Unit en la necessitat de posar en marxa ràpidament la missió de l’AIEA. Mentrestant, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va advertir aquest dilluns del risc de durs atacs al país amb motiu del Dia de la Independència, que se celebra aquest dimecres, 24 d’agost, coincidint amb els sis mesos de l’inici de la guerra. Les autoritats locals de Kíiv han prohibit els esdeveniments públics, manifestacions i altres convocatòries relacionades amb l’aniversari a la capital des d’aquest dilluns fins dijous en previsió davant possibles bombardejos. Moscou podria intentar alguna cosa «particularment lletja», va destacar Zelenski.