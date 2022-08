Nou persones han hagut de ser rescatades pels guardacostes a Itàlia per l’enfonsament del iot de luxe on navegaven. Els treballs de salvament s’han pogut portar a terme poc abans que el vaixell, de 40 metres d’eslora, s’enfonsés per complet a la costa de Catanzaro, a Itàlia.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) 22 de agosto de 2022 Els efectius de la guàrdia costanera es van enfrontar a dificultats durant el rescat a causa de les condicions meteorològiques adverses, que van complicar molt l’acostament del bot al superiot mentre s’enfonsava. De moment es desconeixen els motius de l’enfonsament de l’embarcació i les autoritats han obert una investigació per aclarir els fets. L’incident va acabar amb el vaixell en les profunditats, però no es van haver de lamentar ferits.