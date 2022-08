Entre les moltes escenes desoladores que ha provocat l’incendi de Begís, que ha quedat estabilitzat aquest diumenge, també hi ha algunes imatges emotives. Un gat ha aconseguit sobreviure a les flames gràcies a la intervenció dels agents de la Guàrdia Civil, que l’han hidratat després de posar la seva vida fora de perill.

La mateixa Guàrdia Civil ha compartit a través del seu compte de Twitter un vídeo en què s’observa l’agent sostenint el petit felí perquè begui de la seva mà.

Tal com va informar diumenge Gabriela Bravo, consellera d’Interior, ja no queda cap front actiu a la localitat valenciana. Així mateix, aquest dilluns al migdia hi ha una visita programada del president Pedro Sánchez a les zones afectades pels incendis de Castelló.

No obstant, amb tal de mantenir controlada la situació i evitar que es formin noves flames, per ara es mantindrà un dispositiu de 300 efectius terrestres i una desena de mitjans aeris per tota la zona afectada.