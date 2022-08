Crítiques a la ultradretana Meloni per publicar una violació

La líder del partit ultradretà Germans d’Itàlia, Giorgia Meloni, va rebre forts crítiques per haver publicat a les xarxes socials un vídeo d’una violació a una dona al mig del carrer per assegurar que hi haurà més seguretat al país si guanya les eleccions generals previstes per al 25 de setembre.

El vídeo, que també va publicar el líder de la Lliga, Matteo Salvini, mostrava una dona ucraïnesa agredida i violada al mig del carrer a Piacenza (centre d’Itàlia) per algú que els dos polítics van definir com «un sol·licitant d’asil». «Un no es pot mantenir en silenci davant d’aquest atroç episodi de violència sexual contra una dona ucraïnesa perpetrat durant el dia a Piacenza per un sol·licitant d’asil. Una abraçada a aquesta dona. Faré tot el possible per tornar la seguretat a les nostres ciutats», va escriure aquest diumenge a Twitter la líder ultradretana.