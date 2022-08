Quatre dels fills de l’expresident d’Angola, Eduardo dos Santos, mort el 8 de juliol passat a Barcelona, han demanat al jutge que citi l’última dona del seu pare, Ana Paula, a declarar com a investigada per la mort del mandatari.

Segons un escrit a què ha tingut accés Efe, Tchizé dos Santos i tres dels seus germans han sol·licitat al jutjat d’instrucció 11 de Barcelona que citi tant Ana Paula com el metge del seu pare, el doctor Joao Alfonso, per suposadament cuidar de manera deficient el difunt i també per revelació de secrets.

El text recull que, tot i que l’autòpsia hagi declarat que Dos Santos va morir per causes naturals, existeixen indicis que demostren que «les persones que tenien encomanada la cura» de l’expresident no van adoptar les mesures necessàries per «garantir la seva plena salubritat».

L’escrit insisteix que els dos denunciats van anul·lar visites mèdiques de l’expresident angolès quan el seu estat de salut era més delicat, i que la tia dels representats va testificar, el dia abans de la defunció, que feia dies que el doctor Alfonso no apareixia i que Ana Paula no feia utilitzar el respirador a Dos Santos.

Quant a la revelació de secrets, el text destaca que hi va haver filtracions a la premsa angolesa i portuguesa de la situació de salut de Dos Santos presumptament per part del metge denunciat.

L’escrit també insisteix en la vinculació entre Ana Paula i el doctor Alfonso amb l’actual govern d’Angola, i assenyalen que l’executiu angolès tenia interès a utilitzar la figura de l’exmandatari amb finalitats partidistes de cara a les eleccions d’aquest dimecres al país.

Sobre aquesta qüestió, la representació legal de Tchizé dos Santos i els seus germans ha acusat Ana Paula d’emportar-se presumptament el cos de Dos Santos sense informar el jutjat ni els seus fills, i sense respondre a una providència en què es demanava a l’exdona que es pronunciés sobre un funeral a Espanya previ al trasllat.

A més, han recordat al jutge que l’entrega del cos a Ana Paula es va fer amb la voluntat d’enterrar-lo, tot i que han assegurat que després de la seva tornada a Angola, el cos ha sigut fotografiat i exposat amb l’objectiu de beneficiar l’actual govern angolès.

Eduardo dos Santos, que va governar amb mà de ferro Angola entre 1979 i el 2017, va haver, segons la versió de Tchizé, de traslladar-se a Barcelona el 2019 amb part de la seva família per una «forta persecució política», tot i que va tornar al país africà el 2021 i, «per motius inexplicables», va començar a deteriorar-se de salut.

Dos Santos va tornar a Barcelona el març d’aquest any per la seva delicada salut, que va començar a millorar fins que, segons la versió de la filla, va arribar Ana Paula, moment que va coincidir amb un empitjorament de salut que va desembocar en la seva mort.