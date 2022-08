El Govern central es planteja ampliar l’aturada de la il·luminació a monuments i a la publicitat

Espanya ha posat en marxa un pla d’estalvi energètic per complir el compromís amb la Unió Europea de reduir el consum de gas un 7% fins al final de l’hivern (la majoria de països membres ho faran un 15%) per blindar-se davant l’amenaça d’un tall de subministrament per part de Rússia. El Govern central assegura que els efectes del pla sobre el consum d’energia s’acceleren gràcies a la progressiva presa de consciència entre els consumidors.

El Govern va xifrar la retallada del consum en un 3,7% en la primera setmana d’aplicació del decret d’estalvi (del 8 al 14 d’agost), i eleva la reducció en la segona setmana d’aplicació (del 15 al 21 d’agost) fins al 9,5% si es compara amb la setmana anterior o fins al 8,6% en relació amb la mateixa setmana de l’any passat, segons les dades proporcionades per Joan Groizard, director general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), en una entrevista amb la cadena SER. No obstant, des de l’Executiu es remarca que les mesures ja adoptades no seran suficients per aconseguir reduir el consum de gas promès a la Comissió Europea i es prepara un nou paquet de mesures que s’aprovarà al setembre. Noves mesures Per a això, el Govern ha demanat a comunitats autònomes i ajuntaments que traslladin les seves propostes de noves iniciatives fins a final d’aquest mes. Entre les noves mesures que es planteja l’Executiu es podrien incloure l’ampliació de l’aturada de la il·luminació d’alguns monuments o de cartells publicitaris lluminosos. L’Executiu no es planteja aplicar retallades a l’enllumenat públic dels carrers per ser crucial per a la seguretat ciutadana, però «cal veure quin tipus d’enllumenat és prescindible», apuntant la possibilitat d’ampliar l’aturada ara aplicada als aparadors dels comerços també a alguns monuments o a la publicitat nocturna.