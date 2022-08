El mercat de valors saudita es va desplomar aquest diumenge fins al 7% en vista dels temors de sancions dels EUA per la desaparició i possible assassinat del periodista sauditaJamal Khashoggi en el consolat del país àrab a Istanbul.

La caiguda de la borsa es produeix després que el president dels EUA, Donald Trump, advertís d’un "sever càstig" en cas que es confirmi que el periodista saudita, desaparegut des del passat dia 2 a Istanbul, va ser assassinat en el consolat saudita en aquesta ciutat turca.

L’Aràbia Saudita ha contestat avui que hi haurà represàlies si resulta sancionada. "El regne assegura que en cas de ser objecte d’alguna mesura, respondrà amb més accions", ha dit una font del regne saudita, sota l’anonimat, a l’agència SPA.

El Govern saudita està seriosament esquitxat i la comunitat internacional sembla disposada a ajustar comptes amb un Estat desbocat i que no aplica les cartes internacionals de drets humans.

La desaparició del periodista ha commocionat gran part de la comunitat internacional en un moment en què l’Aràbia Saudita es prepara també per allotjar un fòrum econòmic, que es desenvoluparà en el regne entre el 23 i 25 d’octubre i és considerada com el 'Davos del desert’.

Des de fa dos dies, diversos patrocinadors i convidats han cancel·lat la seva assistència a la conferència Future Investment Initiative (Iniciativa d’Inversió Futura). No vol ningú relacionar-se amb un Estat desacreditat i sota la sospita de crims institucionalitzats.

Boicot internacional

Entre els absents hi ha el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim, així com altres mitjans de comunicació que hi anaven a participar, com la cadena nord-americana CNBC, la CNN i l’agència de notícies Bloomberg. La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, va asseverar que mantindrà el seu viatge al fòrum econòmic, tot i que va deixar clar que es troba "horroritzada" per les últimes informacions del que podria haver passat.

Els fets

Khashoggi, columnista del diari nord-americà 'The Washington Post’, va desaparèixer el passat dia 2 després d’entrar en el consolat saudita a Istanbul per recollir uns documents oficials necessaris per al seu casament amb la seva nòvia turca. Les investigacions apunten que va ser assassinat i esquarterat a la mateixa ambaixada per agents governamentals. Antigament pròxim a la monarquia saudita, el periodista es va distanciar d’ella l’estiu passat, quan l’actual príncep hereu, Mohamed bin Salman, va ascendir a posicions de poder.

Pressió interna a Trump

Un grup de senadors, liderat pel republicà Bob Corker i el demòcrata Robert Menéndez, va donar dimecres a Trump un termini de 120 dies per decidir si els EUA han d’imposar sancions contra qualsevol funcionari saudita que pugui estar implicat en la desaparició o mort de Khashoggi.

Venda d’armes

Fins ara, Trump ha manifestat reticències a la imposició de sancions i tampoc s’ha mostrat disposat a suspendre la venda d’armes al regne, el client més gran de la indústria armamentística nord-americana i que, només el 2017, va acordar la compra d’armament per valor de 18.000 milions de dòlars.

Quan va ser preguntat sobre això, Trump va explicar que altres països, com Rússia i la Xina, han provant d’aconseguir contractes armamentístics amb l’Aràbia Saudita i va argumentar que acabar amb aquest abundant flux comercial podria perjudicar l’economia nord-americana. "Estan ordenant equips militars. Tothom volia aquesta comanda (de l’Aràbia Saudita). Rússia la volia, la Xina la volia, nosaltres la volíem. I nosaltres la vam aconseguir, ho aconseguim tot. I li diré el que no volem (...), no volem perjudicar l’ocupació. No volem perdre una comanda com aquesta", va dir Trump a la periodista que l’entrevistava.

Mohamed bin Salman

El Govern saudita nega haver donat l’ordre de matar Khashoggi. Però les sospites semblen cada vegada més fundades sobre un cas que apunta directament a l’actual príncep hereu, Mohamed bin Salman, en l’epicentre de la polèmica.

L’Executiu turc ha dit a funcionaris nord-americans que té vídeos i gravacions d’àudio que demostren que Khashoggi va ser assassinat a l’interior del consolat saudita a Istanbul per un equip de seguretat, que posteriorment va desmembrar el seu cos.

El mateix Trump ha reconegut aquest diumenge que les autoritats saudites podrien estar darrere del crim. "S’està investigant, s’està analitzant amb molta intensitat. I si això fos així, estaríem molt molestos i enutjats. Ara per ara, ells ho neguen vehementment. ¿Podrien ser ells? Sí", va concedir Trump, qui posteriorment va assegurar: "En un futur no molt llunyà, crec que sabrem una resposta".