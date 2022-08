El PP votarà «no» al decret d’estalvi energètic si el Govern no elimina les «frivolitats»

Els populars consideren ara que endurir la llei per establir els límits a l’aire condicionat i la calefacció és una «frivolitat» tot i que el mateix líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, va proposar aquesta mesura el 21 de juliol. Aquell dia, el dirigent conservador va instar l’Executiu a dissenyar un pla d’estalvi, davant el risc que Rússia continuï disminuint la venda de gas a Europa, i va assegurar que li semblaven bé els «límits» a la temperatura per «abaixar el consum energètic innecessari».

Ahir, no obstant, el seu coordinador general, Elías Bendodo, va menysprear aquesta mesura, que el Govern va incloure al reial decret llei que va presentar l’1 d’agost passat i que afecta edificis administratius, espais comercials i culturals, aeroports i estacions. Bendodo va comunicar que el seu partit donarà un ‘no’ a la convalidació per les «frivolitats» que inclou, com la dels límits de temperatura, i l’apagat dels aparadors. La votació es farà dijous que ve al Congrés dels Diputats i l’Executiu de Pedro Sánchez s’haurà d’emprar a fons amb els seus socis habituals: ERC, PNB, EH Bildu i els partits minoritaris per tirar-ho endavant.

El número tres del PP va denunciar que no hagin optat per la «protecció i l’ajuda del transport a la carretera», encara que el text del decret, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat des del 2 d’agost, inclou la pròrroga d’ajudes directes de 450 milions d’euros per a taxis, VTC, camions, furgonetes i ambulàncies, aprovades al març. Bendodo també va recordar que el seu partit vol allargar la vida de les centrals nuclears, encara que aquesta mesura no tindria cap impacte a curt termini: Vandellòs, Ascó, Cofrents, Trillo i Almaraz estan funcionant i tancaran, però entre el 2028 i el 2035.

Augmentar la producció d’energia nuclear, una de les prioritats del pla de Feijóo, no serviria per complir amb el compromís que tots els països de la Unió Europea han adquirit per reduir el consum energètic de manera immediata davant el temor que Vladimir Putin talli gas a la Unió Europea aquesta tardor.