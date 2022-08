Rússia acusa l’espionatge ucraïnès de l’atemptat contra la filla de Duguin

Amb prou feines 48 hores ha necessitat l’FSB, els serveis secrets russos, per assenyalar el que considera com a principal sospitós de l’atac amb explosius de dissabte passat que va matar Daria Duguina. I ha apuntat amb el dit acusador el seu veí a l’oest, Ucraïna, part del territori del qual ha ocupat des del mes de febrer passat. Concretament, aquestes fonts van afirmar que es tracta de Natàlia Vovk, una ucraïnesa que suposadament formaria part del batalló d’Azov i que hauria fugit a Estònia. També remarquen que «el crim va ser planejat i comès pels serveis especials ucraïnesos».

A més de revelar el seu nom, també van fer públics més detalls, com una imatge de la seva identificació com a membre del batalló d’Azov i detalls personals, com que es va emportar la seva filla de dotze anys per a la preparació de l’atemptat. El seu objectiu va ser suposadament des del principi Daria Duguina. Hauria llogat un pis on havia viscut anteriorment la difunta i portava un mini Cooper al qual va canviar tres vegades la matrícula, utilitzant-ne una de kazakh, una d’ucraïnesa i una de l’autoproclamada República Popular de Donetsk, informació oferta també pels serveis secrets russos.

El mateix dia de l’explosió, ja des d’aquest mateix territori sense reconeixement internacional –és considerat part d’Ucraïna– van assenyalar Kíiv com a culpable. Mikhailo Podoliak, un dels assessors del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va contestar el mateix dissabte que Ucraïna no tenia res a veure «amb això», perquè el seu país «no és un Estat criminal com la Federació Russa ni un Estat terrorista».

Una organització pràcticament desconeguda es va atribuir l’assassinat de Duguina, l’anomenat Exèrcit Republicà Nacional. Aquest tindria per objectiu acabar amb el mandat del president rus, Vladímir Putin, i «destruir-lo», i va cridar tots els ciutadans russos que aspirin al mateix a unir-s’hi.

Nous atacs russos a Ucraïna

Al seu torn, la inquietud sobre la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, es manté elevada després que ahir Rússia llancés coets en localitats pròximes a la instal·lació. Fa dies que Moscou i Kíiv realitzen acusacions creuades d’atacs contra aquesta central, que està sota control de les tropes del Kremlin des del mes de març passat, i les Nacions Unides estan reclamant una missió de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA) per verificar que no hi ha cap indici d’alarma.

Durant la matinada de diumenge a dilluns, l’Exèrcit rus va bombardejar Nikopol, una població riberenca del riu Dniéper. A la ribera de davant es troba situada la planta de Zaporíjia. També van ser atacats els districtes pròxims de Kriví Rih i Sinelnikovski, on van resultar ferides almenys quatre persones, segons va informar a Telegram el governador regional Valentin Reznitxenko. Ucraïna també va informar d’un atac amb míssils russos a Voznesensk, al sud-oest i no lluny de la segona central atòmica més gran del país.