Darias defensa seguir amb mascareta al transport públic

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar que la mascareta continuarà vigent tant al transport públic com als hospitals, ambulatoris i residències, no per a les persones que hi viuen, sinó per als treballadors i les visites. Així ho va destacar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on va comparèixer per anunciar la creació de l’Agència de Salut Pública.

Als hospitals i altres centres sanitaris, l’ús de mascareta –correctament col·locada– es respecta molt. No passa el mateix als autobusos i trens, on un alt percentatge de viatgers la porta per sota del nas o, fins i tot, a la barbeta. Darias també va remarcar que, després de dos anys de pandèmia, ara estem en una etapa de «molta llum» i fem vida pràcticament normal. A Espanya, més de 40,6 milions de persones (el 85,7% de la població) tenen ja la pauta completa de la vacuna contra la covid. La dosi de record –la tercera– ha sigut injectada a 25,8 milions de persones (54% de la població). A partir de setembre, les persones més grans de 80 anys començaran a rebre la quarta dosi. Les vacunes anticovid de segona generació ja són una realitat. Són fàrmacs actualitzats contra les noves variants, sobretot contra l’òmicron, i que milloraran la protecció de les vacunes tradicionals.