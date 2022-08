Un increment en la seguretat a l'Eurotúnel ha reduït dràsticament els intents diaris de refugiats intentant arribar a Anglaterra, segons fonts del lloc. Concretament, mentre que durant el moment de màxima crisi, a finals de juliol, quan eren uns 2.000 els immigrants que provaven sort cada nit per travessar el canal de la Mànega, ara són uns 200 els que ho intenten cada dia.

Tot i així, l'empresa que opera l'Eurotúnel considera que aquestes xifres són inacceptables. Els refugiats han intentat escalar o trencar les tanques perimetrals als voltants de la terminal portuària per pujar als camions destinats cap a la Gran Bretanya. Almenys nou persones han mort des del juny intentant-ho.

Les converses entre el primer ministre britànic, David Cameron, i el president francès, François Hollande, han portat a la creació d'una sèrie de mesures per incrementar la seguretat del port. Aquests canvis inclouen un reforç perimetral i un increment en personal de seguretat, implementació de més càmeres de vigilància i detectors d'infrarojos.

LA CRISI NO S'HA ACABAT

No obstant, segons assegura el rotatiu anglès 'The Guardian', la crisi està lluny d'acabar-se, ja que encara hi ha un gran nombre de refugiats a Calais esperant travessar el canal de la Mànega per arribar al Regne Unit.