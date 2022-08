Després de 48 hores de bloqueig ferroviari, aeri i marítim imposat al Regne Unit per mirar de frenar la nova soca de coronavirus, França aixecarà les restriccions amb un protocol sanitari reforçat. El país gal exigirà un test amb resultat negatiu a tots els francesos que desitgin tornar a França, així com als treballadors fronterers, inclosoent-hi els camioners. Una decisió que hauria de desbloquejar el col·lapse a la frontera que afecta, segons les xifres de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), entre 7.000 i 10.000 conductors espanyols atrapats a prop del port de Dover, al sud-oest d’Anglaterra, i el port de Calais, al nord-oest de l’Hexàgon.

En aquesta conjuntura, la Comissió Europea ha recomanat dimarts als Estats membres de la Unió Europea (UE) que reprenguin les seves connexions amb el Regne Unit per als «viatges essencials», a fi d’evitar una «ruptura a les cadenes de subministrament». La recomanació, que permetrà a milers de ciutadans de la UE i del Regne Unit tornar a casa seva, serà examinada aquest dimarts pels ambaixadors dels Estats membres de la UE

La presentació d’un test per entrar a França –encara no han concretat si es tractarà d’una prova PCR o un test antigènic– serà indispensable per travessar la frontera. Els britànics que resideixin de manera permanent a França, així com els francesos que es trobessin al Regne Unit abans del tancament fronterer, podran creuar el canal de la Mànega a condició de presentar un certificat negatiu, segons avança France Info citant fonts governamentals. La mesura serà exactament la mateixa per als camioners i professionals que necessitin travessar la frontera per motius laborals. La resta de ciutadans, especialment els britànics, no podran passar, fins a nou avís, els passos fronterers.

Davant l’aparició de la variant britànica de coronavirus, que sembla propagar-se amb més facilitat, el Govern va optar per suspendre temporalment els fluxos de persones provinents de la Gran Bretanya. La restricció va ser anunciada el diumenge 20 de desembre i va entrar en vigor a les 00 h. França es va donar un termini de 48 hores per «coordinar» amb els seus socis europeus una «doctrina comuna sobre la regulació i el control dels fluxos procedents del Regne Unit», incloent-hi «un dispositiu de test obligatori» a la sortida del país.

La tempesta perfecta

Així, al col·lapse del trànsit de mercaderies relacionat amb el Brexit, s’hi va sumar el tancament imminent de les fronteres per evitar la propagació de la nova soca, una tempesta perfecta que ha deixat atrapats milers de camioners en cues quilomètriques en la ruta que enllaça l’illa amb la península. «Molts camioners francesos i estrangers estan encallats al Regne Unit en condicions inhumanes», han denunciat els principals sindicats francesos en una declaració conjunta: «No hi ha restaurants, ja que tots els restaurants estan tancats matí, tarda i nit. No hi ha aparcaments perquè ja estan saturats [...] No hi ha lavabos o estan en un estat deplorable».

Segons avança France Info, el president francès, Emmanuel Macron, va contactar al seu homòleg britànic, Boris Johnson, aquest mateix dilluns per abordar les conseqüències del bloqueig entre els dos països i buscar una solució al col·lapse. La situació no és només caòtica per als camioners i transportistes, i al Regne Unit temen ja un problema de proveïment en plena temporada nadalenca.