Macron torna de les vacances davant una tardor difícil

Una rentrée marcada per la crisi energètica i la possibilitat d’un esclat social. El Govern francès es reuneix avui al seu primer Consell de Ministres després de l’aturada estiuenca. Aquesta arrencada del nou curs polític està, sens dubte, marcada per la inflació i les mesures de sobrietat. Un empitjorament de la vida corrent, sobretot de les classes treballadores, que alimenta el malestar. Veient l’onada de vagues al Regne Unit, l’Executiu gal contempla la hipòtesi d’una tardor calenta, malgrat la imprevisibilitat dels moviments socials —com recorden els sociòlegs, no sempre hi ha una correlació directa entre la conjuntura econòmica i les protestes—.

«Hem d’acceptar el preu de la nostra llibertat i dels nostres valors», va assegurar el president Emmanuel Macron divendres passat durant l’acte de commemoració de l’alliberament de Bornes-les-Mimosas, on va començar la victòria contra els nazis a la franja meridional de França. Aquest discurs de «sang, suor i llàgrimes» reproduïa el to del dirigent centrista a la tradicional entrevista del 14 de juliol (dia nacional), en què va demanar als francesos que «assumeixin col·lectivament una lògica de sobrietat» energètica. Abans que la classe política gal·la se n’anés de vacances, l’Assemblea Nacional va aprovar a l’agost una llei sobre el poder adquisitiu. Amb aquest text, es van suprimir alguns impostos (com la taxa audiovisual), es van limitar les pujades dels lloguers al 3,5% i van augmentar les pensions, ajudes socials i salaris dels funcionaris entre el 3% i el 4% —una pujada inferior al 6,1% d’inflació a França al juliol—. També es va subvencionar amb 30 cèntims el litre de benzina a partir del setembre, una mesura adoptada després d’un acord amb Els Republicans (LR, afins al PP), el nou soci clau del macronisme en aquesta legislatura en què no disposa de majoria absoluta al Parlament. «Una rentrée de nitroglicerina» Difícilment aquesta llei evitarà que la inflació i la crisi energètica marquin el debat en aquest inici del nou curs polític i social. Gràcies al fet de disposar d’una empresa elèctrica estatal (EDF) i poder limitar fins al 4% la pujada de la factura de la llum, França va registrar una inflació inferior a la dels veïns, com Alemanya, Espanya o Itàlia. Però tenint en compte l’actual preu del gas disparat —va arribar dimecres passat al rècord anual de 275 euros per megawatt/hora— i la reputació de bulliciosa de la societat gal·la, la situació resulta fàcilment inflamable. «La pressió social de la rentrée és un clàssic del final de cada estiu. Però aquesta rentrée és la de la nitroglicerina», apuntava dilluns Libération a la seva editorial.