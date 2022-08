Màxima tensió al tram de l'Eurotúnel ubicat a Calais (França). La nit de dilluns a dimarts, prop de 1.500 immigrants han intentat penetrar al túnel per arribar a territori britànic. En el curs d'aquests intents, un immigrant ha perdut la vida, segons han informat fonts policials a l'agència France Presse. És la novena persona que mor en aquestes instal·lacions aquest mes de juny.

"Els nostres equips han trobat un cos i els bombers han confirmat la mort d'aquesta persona", ha assegurat més tard un portaveu de l'Eurotúnel. És un jove sudanès d'entre 25 i 30 anys i sembla que ha mort al ser atropellat per un camió mentre el jove intentava pujar a un tren.

La nit de diumenge a dilluns, els portaveus d'Eurotúnel ja havien informat que s'havien produït 2.000 temptatives d'entrada.

'La pressió migratòria és tan gran que el primer ministre britànic ha assegurat que la situació a l'Eurotúnel "és molt preocupant". Tant és així que la ministra britànica de l'Interior, Theresa May, presidirà una reunió d'urgència del Comitè Cobra, integrat per ministres i responsables de seguretat, per abordar la situació en aquesta infraestructura.