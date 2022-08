Milers de moscovites s’acomiaden de la periodista russa Daria Duguina

Milers de moscovites es van acostar ahir a la vetlla de Daria Duguina, filla del pensador ultranacionalista Alexandr Duguin, assassinada en un atemptat amb bomba dissabte passat. «Gràcies a tots per haver vingut. No sabia que tenia tants amics», va dir Duguin, líder el moviment euroasianista, durant la cerimònia de comiat a Moscou. Moltes persones hi van acudir amb flors i van oferir els seus respectes a Duguina davant d’un retrat seu en blanc i negre.