És habitual que Facebook, Instagram i Twitter desarticulin campanyes coordinades de desinformació que recolzen els interessos de Rússia, la Xina i l’Iran. Però per primera vegada les plataformes han bloquejat una operació encoberta patrocinada pels Estats Units que utilitzava una xarxa de comptes per promoure perspectives prooccidentals entre usuaris de l’Orient Mitjà i d’Àsia.

Segons ha revelat un nou informe de l’empresa d’anàlisi de xarxes socials Graphika i de la Universitat de Stanford, la campanya digital fomentava narratives sobre política internacional que s’alineen amb la visió d’Occident com la defensa d’Ucraïna i les crítiques a Moscou, Pequín i Teheran. Així, aquests comptes compartien mitjans de comunicació finançats pel Govern dels EUA, com Radio Free Europe i Voice of America, en les quals s’acusava el Kremlin de matar civils innocents. Aquestes notícies compartides contenien enllaços a llocs web patrocinats per l’Exèrcit nord-americà.

Es tracta, per tant, de la primera vegada que Twitter i <strong>Meta</strong>, empresa matriu propietària de Facebook i Instagram, actuen per bloquejar una campanya coordinada d’influència prooccidental a l’estranger al considerar que infringeix les seves normes. Una portaveu de Meta ho ha confirmat, mentre que Twitter no ha fet cap comunicat al respecte.

Els investigadors que han avançat la desarticulació d’aquestes campanyes han destacat la seva limitació per influir en els seus objectius. «La gran majoria de les publicacions i tuits que vam revisar no van rebre més que un grapat de ‘m’agrada’ i ‘retuits’», han explicat.

Manipular: un negoci lucratiu

En els últims anys, les grans plataformes socials han accentuat els seus mecanismes per detectar aquestes campanyes de propaganda i desinformació. I ho han fet pressionades per la proliferació d’un opac negoci de manipulació psicològica que, segons càlculs conservadors, hauria mogut uns 60.000 milions de dòlars des del 2009.

En els últims anys no han parat de créixer les consultories polítiques destinades a la fabricació estratègica de campanyes de notícies falses per intentar influir i manipular ciutadans de tot el món en processos electorals crítics, com les eleccions. Un estudi de la Universitat d’Oxford va identificar el 2020 fins a 65 companyies que impulsaven aquestes operacions en 48 països.