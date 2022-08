El Govern aprovarà dimarts el projecte de llei de l’avortament

El Poder Judicial, el Consell Fiscal i l’Oficina de Qualitat Normativa tenien de termini fins a finals de juny per pronunciar-se sobre l’avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament: el Govern va sol·licitar el procediment d’urgència per a la seva tramitació. Gairebé dos mesos després d’haver vençut el termini per emetre els seus informes preceptius, l’Executiu no ha rebut els seus dictàmens i ha decidit deixar d’esperar i aprovar en Consell de Ministres el projecte dimarts vinent.

La tramitació parlamentària del projecte de reforma de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs es preveu intensa (amb un més que esperable debat d’esmenes a la totalitat de la dreta) i la legislatura fa ja mesos que va superar el seu equador, l’Executiu no pot permetre’s el luxe de malgastar ni un minut per posar en marxa la seva agenda legislativa.