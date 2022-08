El Govern lliga el pla d’estalvi energètic amb els socis d’investidura

El Govern superarà la seva primera prova del nou curs polític i aconseguirà aprovar avui el reial decret llei que conté el pla d’estalvi energètic. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va assegurar ahir que l’Executiu compta amb prou vots per convalidar la norma. Seran els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, els que s’han convertit en els socis parlamentaris habituals. El PNB ja ha anunciat que votaran sí "per responsabilitat" i tant ERC com EH Bildu han deixat caure que donaran suport a la norma sempre que es tramiti com a projecte de llei per poder introduir-hi canvis.

"Saben que en aquesta legislatura les negociacions es porten fins a l’últim moment", va fer broma Patxi López, pràcticament alhora que Ribera confirmava que les converses amb els socis havien arribat a bon port. No obstant, el portaveu socialista en el Congrés es va mostrar més cautelós: "Confiem que demà, la majoria de la Cambra, començant pels grups de la investidura, avalarem els decrets". De moment, només el PNB ha confirmat el seu suport.

La portaveu d’EH Bildu a la Cambra baixa, Mertxe Aizpurua, es mostrava previnguda: "Estem encara en converses amb el Govern". Tot i així, donava a entendre que hi votarien a favor per després poder tramitar el text com a projecte de llei. El mateix missatge va transmetre el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián.

La tònica habitual dels gairebé tres últims anys, amb votacions que es resolien en el temps de descompte, és també amb la que l’Executiu comença aquest curs parlamentari. "Continuem parlant", va dir Patxi López sobre els contactes d’última hora que està mantenint l’Executiu per salvar el reial decret llei en el qual es recullen mesures relacionades amb els límits de temperatura en comerços i institucions o l’enllumenat d’aparadors, però també ajudes a estudiants i als usuaris de Rodalies i mitjana distància, i la pròrroga dels 450 milions d’euros directes per a taxistes i camioners.

L’aritmètica parlamentària

Aquestes converses amb ERC, PNB i EH Bildu s’estan produint, segons va insistir el portaveu socialista, "des de l’absolut convenciment que hi haurà un acord majoritari, començant pels grups d’investidura, que demostraran una vegada més que saben estar a l’altura del que requereixen les circumstàncies". Una entesa que Ribera ja ha donat per feta. La sensació, per tant, és de tranquil·litat i que no tindran problemes per convalidar el reial decret llei que va entrar en vigor el 2 d’agost i que dona compliment al compromís adoptat en el si de la Unió Europea d’estalviar energia per fer front al xantatge de Vladímir Putin.

De moment, el reial decret llei compta amb el sí del PSOE (120 diputats), Unides Podem (33), Més País (2), Compromís (1), Partit Regionalista de Cantàbria (1) i la diputada Mery Pita, que va abandonar el grup morat. Fonts del PSOE asseguren que tant el PNB (6) com EH Bildu (5) els transmeten que estarien més a prop del sí que de l’abstenció, una posició que acostaria l’Executiu als 176 vots que requereix la majoria simple. La portaveu de Bildu en el Congrés, Mertxe Aizpurua, va ratificar que estan "encara en converses amb el Govern", tot i que de les seves paraules es desprèn que votaran a favor si es tramita després com a projecte de llei per introduir-hi esmenes. ERC, per la seva banda, continua valorant internament quina serà la seva posició.

Retrets a Feijóo

Malgrat la confiança dipositada en els socis habituals, Patxi López no va deixar de carregar contra el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per oposar-se a les mesures contemplades en la norma. "Quan hi ha problemes, el Govern posa solucions sobre la taula; quan hi ha solucions, el PP posa problemes sobre la taula", va denunciar el portaveu parlamentari. Tot seguit, va reivindicar que les restriccions a l’ús de l’aire condicionat en comerços i institucions, així com la limitació de l’enllumenat nocturn, estan sent "eficaces" i han suposat ja un 9,5% d’estalvi.