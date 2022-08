Joe Biden perdona préstecs a estudiants universitaris

Als Estats Units, més de 45 milions de persones afronten un total de més d’1,6 bilions de dòlars en deutes pels préstecs rebuts del Govern per pagar els estudis. Ahir, a molts els va arribar una ajuda des de la Casa Blanca. Després de mesos d’estudi i discussions, complint una promesa de campanya i en un pas no exempt de polèmica, però que els demòcrates esperen que mobilitzi votants joves a les legislatives del novembre, el president Joe Biden va fer servir el poder executiu per cancel·lar part d’aquest deute estudiantil.

Segons un document enviat per la Casa Blanca abans d’una compareixença presidencial a Washington, el demòcrata va decidir perdonar 10.000 dòlars d’aquest deute als qui ingressin menys de 125.000 dòlars anuals. La quantitat es dobla en el cas de les persones de baixos ingressos que reben les ajudes del govern conegudes com a "Pell grants", majoritàriament persones de minories, que són també les que acumulen el deute estudiantil més gran.