Dones guineanes denuncien violacions impunes de militars d’Obiang a l’illa d’Annobón

Dones annoboneses, naturals d’Annobón (una petita illa de Guinea Equatorial d’uns 5.000 habitants), denuncien que fa setmanes que un grup de militars de l’ètnia fang, la que governa al país des de fa dècades, fa setmanes que violen mares i nenes que resideixen a l’illa. Una manifestació que se celebrarà aquest divendres 26 entre les 12 i les 15 hores davant l’ambaixada de Guinea Equatorial a Madrid (avinguda de Pius XII, 14) denunciarà els abusos perpetrats per aquests militars i exigirà a les autoritats que intervinguin en l’assumpte. A Guinea Equatorial hi governa el dictador Teodoro Obiang des de 1979, després d’un cop d’Estat. Onze anys abans, el 1968, Guinea va aconseguir la independència d’Espanya.

«Un militar anava caminant darrere meu. Em va agafar fort de la mà, li vaig dir que em feia mal, però em va contestar que li fes un petó. Em va deixar anar i me’n vaig anar caminant, però em va dir: ‘On vas, si això acaba de començar?’». Ho va explicar sanglotant a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, una de les joves violades, de només 16 anys. «Ningú ens ha ajudat, no creiem que aquesta persona sigui a la presó. Aquí no hi ha la justícia», va clamar per telèfon la seva tia, que es va posar en contacte amb El Periódico per denunciar l’ocorregut. Confia que la premsa doni cobertura als «abusos» de «les forces d’ocupació fang».

«El militar em va tornar a agafar de la mà, em va portar a l’interior de la selva, vaig començar a lluitar-hi, però em va tirar a terra –va prosseguir la jove–. Em va dir que em pegaria amb dues pedres si no m’hi posava. Jo li vaig dir: ‘Mata’m, perquè no em posaré’». El testimoni d’aquesta dona es va interrompre diverses vegades a causa de la seva cruesa. Va explicar plorant que el militar li va treure els pantalons amb força i que, «en acabar», la va netejar amb la seva pròpia roba.

Un cas d’impunitat

«Em va dir que no li importava que ho digués a la meva mare, que no li farien res perquè era policia, que jo no era l’única persona a qui havia fet això a Annobón i que no tenia proves contra ell», va concloure la nena. La va deixar abandonada i ferida al bosc. Assegura que li va deixar un «trauma» tan gran, que continua sense poder beure ni menjar. La cama dreta va quedar ferida i no pot moure-la des d’aleshores. De fet, setmanes després de la violació, la jove va ser traslladada a Malabo, capital de Guinea Equatorial, per ser tractada en un hospital, ja que a Annobón només hi ha un centre sanitari que ni tan sols té llum.