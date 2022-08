El Govern tira endavant el pla d’estalvi energètic i negocia mesures noves

Entre crítiques dels seus socis, el Govern va tirar endavant ahir el Reial decret llei que inclou el pla d’estalvi energètic. El bloc progressista del Congrés va donar suport a la norma després que l’Executiu s’obrís a canvis durant la tramitació com a projecte de llei. Tot i això, malgrat aquest suport, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sembla haver pres nota dels retrets generalitzats per la seva escassa voluntat per negociar amb la resta de forces i va anunciar que la setmana que ve es reunirà amb les formacions polítiques i les grans empreses energètiques per consensuar el Pla de Contingència compromès amb la Comissió Europea i que contindrà mesures més ambicioses per reduir la despesa d’energia.

El límit de temperatura en comerços i institucions o l’obligació d’apagar els aparadors a les 22.00 hores continuaran vigents després que PSOE i Unides Podem haign rebut el suport d’ERC, PNB, EH Bildu, Més País, Compromís, Partit Regionalista de Cantàbria, Terol Existeix i de la diputada Meri Pita (abans a Podem i ara al grup mixt). Una majoria folgada que ha necessitat diverses concessions per part del Govern.

L’Executiu ha acordat amb els republicans catalans accelerar la tramitació del projecte de llei -sol ser habitual que acabin oblidats en un calaix- per introduir modificacions de manera immediata i que aquestes s’apliquin com més aviat millor. Amb EH Bildu, el Govern ha pactat revisar a l’alça per a l’any 2023 els objectius establerts a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica; i, per altra banda, negociar amb les comunitats estratègies a mitjà i llarg termini per transformar els models de producció i consum.

Nova ronda

«Som un Govern que dialoga, que busca consensos i gràcies a ells aconseguim acords», va assegurar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, encarregada de defensar el reial decret llei, ja que la norma contenia, a més del pla d’estalvi energètic, ajudes a estudiants i als usuaris de Rodalies i mitja distància, i la pròrroga dels 450 milions d’euros directes per a taxistes i camioners.

Els socis habituals de l’Executiu no van poder discrepar més d’aquesta afirmació. La portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, va denunciar «la falta de diàleg» i va avisar que aquesta dinàmica de negociació a última hora «no és la millor fórmula per greixar la majoria plurinacional». Un advertiment similar va llançar la diputada del PNB Idoia Sagastizabal: «No esperin a l’últim moment perquè algun dia els comptes no sortiran». Els retrets van arribar també des de la bancada del PP, on la seva portaveu, Cuca Gamarra, va lamentar no haver rebut «ni una sola trucada» del Govern.

Sembla que tantes crítiques han causat efecte a l’Executiu. A primera hora del matí, Ribera va anunciar que estan «organitzant» una ronda de contactes amb totes les formacions polítiques, els agents socials, les grans empreses energètiques i les associacions de grans consumidors per negociar el Pla de Contingència que ha d’aprovar el Consell de Ministres al setembre per remetre-ho a la Comissió Europea. L’objectiu d’aquestes mesures ha de ser aconseguir la retallada del 7% del consum de gas durant els pròxims mesos. «Volem estar segurs de poder recollir totes aquelles propostes eficaces i que siguin més útils per garantir que no es produeixen tensions», va assegurar.