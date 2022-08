La llei «només sí és sí» veu per fi la llum després de trenta mesos de tràmits

«Avui és un dia de victòria després de molts anys de lluita: s’aprova per fi, definitivament, la llei de garantia integral de la llibertat sexual, la llei del només sí és sí». La ministra d’Igualtat, Irene Montero, celebrava ahir amb orgull l’aprovació d’una de les seves lleis més importants, perquè el camí no ha sigut senzill: 30 mesos de tramitació plens de desacords, negociacions asfixiants i girs inesperats. El clamor feminista contra la violència sexual arriba així al Butlletí Oficial de l’Estat després que el Congrés hagi donat el vistiplau final.

El Congrés dels Diputats va donar el vistiplau definitiu a la llei del només sí és sí, a la qual va afegir una breu esmena del Senat. Quan entri en vigor, l’Estat oferirà una resposta integral a les víctimes de la violència sexual, com la llei del 2004 contra la violència de gènere va començar a fer front al maltractament masclista. Ni el PP ni el partit d’extrema dreta van donar suport a la iniciativa.

Aquesta legislació és un mandat del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que adequa la legislació espanyola al Conveni d’Istanbul. Però, sobretot, articula una demanda històrica del moviment feminista espanyol, que va omplir els carrers d’aquest país després que es conegués la sentència de la violació grupal d’una noia de 18 anys en els ‘sanfermines’ del 2016, que condemnava els agressors per un delicte d’abús i no d’agressió sexual.

«Només sí és sí, no és abús, és violació» o «germana, jo sí que et crec» van ser càntics que es van sentir en manifestacions feministes per la geografia espanyola arran d’aquest cas. «El crit feminista del ‘només sí és sí’, del ‘germana, jo sí et crec’, es converteix en llei al nostre país i el país feminista que som s’obre pas també en l’arquitectura de l’Estat», va defensar la ministra d’Igualtat del Govern.

Agraïments de Montero

Montero va agrair al moviment feminista i a totes les víctimes de violències sexuals que hagin «fet una batalla molt difícil» perquè «avui el Govern de coalició pugui fer aquest pas i la majoria feminista del Congrés i del Senat pugui dir que només sí és sí també en les nostres lleis».