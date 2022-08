Es podrà trasplantar el ronyó en casos fins ara inoperables

Un nou tractament permet el trasplantament de ronyó en pacients que fins ara eren inoperables i que estaven en diàlisi des de fa dècades. L’Hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona, és el centre que ha tractat el primer pacient de tot Europa amb aquest fàrmac, anomenat imlifidasa, i que posteriorment ha sigut trasplantat amb èxit. «És un gran canvi després de 35 anys en diàlisi. Això és un alè d’esperança per a pacients com jo», va dir ahir el Miguel Ángel, el pacient. «Ara tinc una vida sense diàlisi, amb llibertat i em trobo millor que abans», va assegurar aquest home de 54 anys a qui li feien diàlisi des de 1984. El Miguel Ángel va viure, sense èxit, dos intents de trasplantament: el 1991 i el 1996. Ara, assegura, la seva vida és una altra.

El cas d’aquest pacient, que va ser trasplantat fa tres mesos, s’engloba dins d’un estudi clínic en fase tres que busca demostrar l’eficàcia de la imlifidasa. Es preveu que sigui pròximament aprovada per l’Agència Europea de Medicaments (EMA). El fàrmac està indicat per a persones amb un sistema immunitari hiperactivat i que per això no poden ser trasplantades.

La imlifidasa «millora la qualitat de vida i és més barata que la diàlisi», segons va destacar el doctor Oriol Bestard, Cap del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal de la Vall d’Hebron. Bestard estima que uns 150 catalans es podran beneficiar d’aquest tractament. «A Catalunya hi ha mil persones en llista d’espera per a un trasplantament renal, però entre un 10% i un 15% no poden ser trasplantades», va dir.

En les persones amb un sistema immunitari hiperactivat hi ha un excés d’anticossos a la sang davant la major part d’antígens del sistema de l’antigen leucocitari humà (HLA) de la població, que expressa les cèl·lules dels diferents teixits de l’organisme i marca si un òrgan pot ser compatible per a un pacient concret. Per tant, en cas que es realitzés un trasplantament, es produiria un rebuig de l’òrgan d’una manera ràpida i pràcticament irreversible. És per això que aquests pacients tenen una probabilitat extremadament baixa de trobar un donant compatible.

El que fa aquest nou fàrmac, que s’introdueix per via endovenosa, és eliminar els anticossos, i per això podria ser una alternativa terapèutica eficaç per als pacients amb una malaltia renal terminal, que estan destinats a mantenir-se en diàlisi durant molts anys.