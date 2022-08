Més de 400 refugiats han sigut traslladats aquesta nit des del centre de registre al poble neerlandès de Ter Apel a altres punts dels Països Baixos després que la inspecció de salut donés la veu d’alarma per la situació sanitària i d’higiene al lloc, on centenars de persones han dormit a la intempèrie durant setmanes.

L’Agència Central per a la Recepció de Sol·licitants d’Asil (COA) ha assegurat aquest dissabte que centenars de sol·licitants d’asil que s’amuntegaven a l’esplanada del centre de registre de Ter Apel han sigut traslladats en autobusos a altres llocs, com Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere i Groninga.

Aquesta decisió sobtada, que arriba després de setmanes de denúncies sobre la situació en la qual s’amuntegaven, dormien i vivien els sol·licitants d’asil a Ter Apel, va arribar després que la Inspecció de Salut i Atenció a la Joventut (IGJ) exigís una «intervenció immediata» entre advertències sobre les conseqüències de la falta total d’higiene al lloc.

Les autoritats dels Països Baixos estan investigant <strong>la mort d’un nadó de tres mesos</strong> que va tenir lloc dijous en aquest centre de sol·licitants d’asil del país, que, segons l’oenagé Metges Sense Fronteres (MSF), té unes «condicions de vida inhumanes». «Ara mateix no estem centrats en res més», va assegurar divendres el primer ministre del país, Mark Rutte, que ha descrit la situació com a «terrible».

Segons els inspectors, que van visitar ahir els voltants del centre per comprovar com unes 700 persones s’amuntegaven en la gespa i en l’aparcament del centre, els refugiats viuen «en condicions horribles» i temen que «la falta d’aigua potable, lavabos nets, dutxes i allotjament» sigui un risc per a la propagació de malalties infeccioses.

Per tant, va demanar millores immediates a les instal·lacions perquè «l’aigua, el sanejament i un allotjament adequats són crucials».

No està clar durant quant temps els sol·licitants d’asil es podran mantenir en els nous punts als quals van ser traslladats, ja que són allotjaments molt temporals (alguns només per a una nit) acordats amb alguns municipis a causa de la pressió dels inspectors de salut.

A més, segons la COA, alguns dels sol·licitants d’asil no han volgut sortir del campament aquesta nit per por de perdre el torn en el procediment de registre com a refugiats, una cosa que han de fer a Ter Apel quan arriben als Països Baixos com a primer pas formal del seu procés d’asil al país.

Segons l’agència neerlandesa ANP, fins a 80 persones han optat per continuar dormint a l’esplanada aquesta nit.

La Creu Roja i Metges Sense Fronteres (que ha desplegat un equip als Països Baixos per primera vegada en la seva història) han estat oferint atenció mèdica bàsica als refugiats i han derivat els casos crònics i més greus als hospitals.

En una visita al centre de recepció a Ter Apel, Efe ha pogut comprovar la situació inhumana que les oenagés denuncien des de fa setmanes: els excrements floten als lavabos instal·lats a l’esplanada, els voluntaris curen com poden algunes ferides i infeccions de fa setmanes, pacients crònics han sigut traslladats d’urgència a l’hospital i d’altres malviuen sota unes carpes.

Alguns dels sol·licitants d’asil pateixen ferides i lesions sofertes durant el viatge i problemes dèrmics visibles a causa de la falta d’higiene.