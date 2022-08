Així com José María Aznar obria el curs polític cada any en una ciutat, Mariano Rajoy va canviar i va fixar l’acte a Galícia. Pablo Casado va assumir la tradició del seu antecessor i ara Alberto Núñez Feijóo, amb més raó, la manté. L’expresident de la Xunta i líder del PP ha convocat membres de la direcció nacional i els barons dels governs autonòmics en un acte avui a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) per exhibir múscul d’un partit que fa mesos que dona per fet que aconseguirà treure Pedro Sánchez de la Moncloa l’any que ve.

Si la política espanyola té el pols descontrolat des del 2014 (una abdicació, quatre eleccions generals, una pandèmia, una guerra...), els 15 mesos que venen no seran tampoc tranquils perquè continuaran incloent la covid i el conflicte a Ucraïna i s’hi sumaran els processos electorals de les municipals i autonòmiques (al maig), les generals (a finals del 2023, segons Pedro Sánchez) i la presidència de torn de la Unió Europea (el segon semestre de l’any vinent). Davant aquest panorama, Feijóo vol el seu partit en perfecte estat. A Génova consideren que l’equip del nou líder és ara quan comença a estar a «ple rendiment» perquè, fins al juliol, dos puntals de la cúpula, Elías Bendodo (coordinador general) i Juan Bravo (vicesecretari d’Economia), tenien també responsabilitats en el Govern d’Andalusia. Després de les eleccions en les quals Juanma Moreno (PP) va arrasar amb majoria absoluta, van abandonar les seves conselleries a l’Executiu, tot i que van prendre possessió com a diputats al Parlament andalús. El plan, segons fonts de la direcció, és que deixin aquests escons per ser només senadors per designació autonòmica, com Feijóo i Miguel Tellado (vicesecretari d’Organització i Territori) i se centrin a exposar l’«alternativa» que aniran presentant als espanyols. Per convèncer els ciutadans que sap el que vol fer amb Espanya, el líder gallec brandeix els seus 13 anys com a president autonòmic i l’experiència dels dirigents del PP que ara mateix estan al capdavant de comunitats.